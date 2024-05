Před zápasem přitom vypadalo všechno standardně. Oba celky absolvovaly rozcvičku, i přes hustý liják, který se Brnou prohnal, se všichni těšili na bitvu prvního týmu tabulky se třetím. Neštěmičtí se ale následně při nástupu na pažit svého soupeře nedočkali.

"Pak za námi přišel Míra Jelačič (vedoucí mužstva Brné, pozn. autora) a řekl nám, že zkrátka hráče nemůže dostat z kabiny, že odmítají nastoupit," přiblížil následné dění vedoucí neštěmického týmu Lukáš Vobecký.

Rozhodnutí mělo podle informací Deníku vzejít od samotných hráčů, shodla se na něm celá kabina. "Brná má sportovního ředitele pana Vrtišku, obraťte se prosím na něj. Určitě vám k tomu poskytne nějaké vyjádření, na které potom budeme my nějak reagovat," vzkázal kapitán Brné Jan Králík. V podobném duchu hovořil i trenér Emil Rilke. "Čekáme na oficiální vyjádření klubu, na to pak vydáme nějaké naše stanovisko."

To přišlo krátce po 19. hodině. "Před utkáním jsem nebyl od trenéra Emila Rilkeho informován o tom, že by tým neměl nastoupit. Pro mě, pro fanoušky i vedení klubu to bylo překvapení. Touto situací se bude nejvyšší vedení SK Brná zabývat začátkem příštího týdne," uvedl Martin Vrtiška.

RILKE SE SOUPEŘI OMLUVIL

"Tři body jsou pro nás samozřejmě dobré, ale radost z toho úplně nemám. I proto jsem se neúčastnil vítězné fotky v kabině, jak bývá obvyklé. Mrzí mě, jak celá situace dopadla. Na druhou stranu klobouk dolů, že ti kluci drží při sobě. Mohl to říct jeden, dva a mohli hrát třeba v osmi, v devíti, ale šli do toho jednotně jako tým," líčil své bezprostřední pocity trenér Neštěmic Jan Deutsch. "Trenér Brné Emil Rilke za námi přišel do šatny, vysvětlil nám situaci a omluvil se nám," popsal dění v útrobách, které nakonec nahradilo očekávaný šlágr.

Už bezprostředně po celém incidentu se začaly rojit informace, že se nebude jednat o ojedinělý exces, ale že Brná pět kol před koncem soutěže své účinkování ukončí. To pak následně klub potvrdil svým fanouškům prostřednictvím Facebooku. U průběžně vedoucího celku krajského přeboru, který navíc soutěž vyhrál i loni, ale nabídku na postup do divize odmítl, naprosto nepochopitelná věc.

Emoce ovšem mírnil sám Vrtiška, který vzkázal: "V žádném případě dnešním dnem fotbalový klub SK Brná v krajském přeboru nekončí. Jak bylo uvedeno, začátkem týdne se sejde vedení a tato situace se bude řešit."

ÚSTÍ I NEŠTĚMICE POSTUP CHTĚJÍ

Celá situace bude mít dohru u krajského fotbalového svazu. "Všechny informace máme zatím velice čerstvé, zatím tedy nemůžeme vydat žádné stanovisko. Každopádně oficiální cestou nám zatím nic nedorazilo. V tuto chvíli tak je jasné pouze to, že zápas bude kontumován v neprospěch Brné, bude to řešit sportovně technická komise, která to pak předá disciplinární komisi a ta rozhodne o trestu," uvedl sekretář krajského fotbalového svazu Ústeckého kraje Karel Rouček. "To se může opakovat maximálně dvakrát v sezóně, poté následuje vyloučení ze soutěže. Pokud nám samozřejmě klub oficiální cestou doručil odhlášení ze soutěže, budeme to akceptovat a všechny jeho zápasy se anulují," dodal s tím, že na tahu je teď Brná.

Pokud by svou výhrůžku skutečně splnila, boj o postup do divize by rázem spadl do klína dalším dvěma ústeckým celkům, konkrétně zatím druhému FK Ústí nad Labem mládež a právě Neštěmicím, které jsou třetí.

"Rádi bychom se ještě poprali o špici, je ale otázka zda to stihneme," vyjádřil se Deutsch za Neštěmice, které budou po připsání kontumace ztrácet na mládež Army šest bodů. "Kdyby ale přišla nabídka jít nahoru, využili bychom toho. Divize se v Neštěmicích dlouho nehrála, lidem by to určitě udělalo radost," dodal.

Podobně to vidí i v bílomodrém táboře, který bude možná brzy novým lídrem nejvyšší krajské soutěže. "Tato situace mě mrzí zejména vzhledem k regulérnosti soutěže. Chtěli jsme si to vykopat sportovní cestou," uvedl místopředseda zapsaného spolku mládeže Zdeněk Bechyně. "Pokud to ale dopadne jinak a naskytne se nám možnost jít nahoru, přijmeme ji. Ale ještě není konec sezóny, takže tu nechci předjímat nějaké scénáře," dodal.

Ústečtí momentálně ztrácí na Brnou jediný bod, jelikož zvládli dopolední utkání v Oldřichově jasně 3:0. "Soupeř měl pár zraněných, nám se povedlo dát hned v první minutě gól, pak jsme ale nevyužili další tři nebo čtyři vyložené šance. Bylo to takové nahoru-dolu, hodně jsme soupeře dobývali, oni pak hrozili z brejků," popisoval Bechyně průběh zápasu.

"Máme ale velkou kvalitu na lavičce, takže jsme ve druhé půli prostřídali, což u nás bývá kolikrát opravdu velké posílení. Soupeř už pak nestíhal fyzicky a uběhali jsme ho." Pojišťující branky k úvodní trefě Kotalíka přidali v 74. minutě Mraček a pět minut před koncem Vaněk.