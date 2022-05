„Jsem rád, že jsme se dostali na vítěznou vlnu,“ uvedl domoušický trenér Pavel Schettl, jehož tým uklidnil v Modré rychlý gól Pavla Exnera z 5. minuty. V dalším kole se Sokol představí doma v sobotu od 17.00 proti Tatranu Kadaň a za jistých okolností už může slavit postup do divize.

Prvnímu celku dýchá na záda Vilémov. Celek s nejlepší obranou v soutěži si dojel pro výhru 5:2 na hřiště Slavoje Žatec. „Domoušice si náskok uhájí. My chceme udržet druhé místo před Srbicemi a zkusit postoupit z něj,“ uvedl vilémovský trenér Vlastimil Chod, který přiznal, že měl po středečním semifinále krajského poháru ze zápasu obavy. „V týdnu jsme cestovali do Litoměřic, o víkendu další dálku do Žatce, ale pro nás je to všude daleko. První poločas byl takový pomalejší, ospalejší. Nebyli jsme dominantní. Ve druhé půli domácím docházely síly, my jsme si pomohli hattrickem Patrika Havla a zápas zvládli.“ Všem aktérům zatrnulo v 26. minutě, kdy musel střídat žatecký Pavel Klíč. „Měl nějakou slabost, ale jazyk zapadlý neměl a pomoc se dostavila rychle, tak věříme, že vše bude v pořádku,“ dodal Chod.

Třetí parta ze Srbic ztrácí na Vilémov tři body. Vysokou výhrou 8:0 v derby proti Modlanům potvrdila, že má v krajském přeboru nejlepší ofenzivu. „Bylo to derby, ve kterém jsme na začátku kazili, ale pak jsme dali dva góly a hosty zlomilo, že nedali za stavu 0:2 penaltu. Zápas se nám po všech stránkách povedl, pak už jsme ho ovládli,“ uvedl srbický trenér Martin Luger.

Rezerva FK Baník Most-Souš si musela pro bonusový druhý bod do penaltového rozstřelu, protože po devadesáti minutách hry s Lovosicemi bylo skóre 2:2. Za Most se dvakrát prosadil David Jurkovič. „Poslední zápasy jsou v našem podání hodně vyrovnané. Už naposledy v poháru tomu nebylo jinak. Jen s tím rozdílem, že tentokrát jsme byli v penaltovém rozstřelu úspěšnější my,“ těšilo mosteckého Stanislava Hofmanna.

„Bezprostředně po zápase jsem samozřejmě byl nespokojený, protože jsme opět měli na to získat tři body. Jenže první gól dostaneme hned v úvodní minutě, druhý po naší chybě v závěru,“ litoval trenér Lovosic Roman Podrazil. Jeho tým dokázal otočit skóre a na půdě favorita vedl 2:1, navíc v době, kdy už domácí hráli v deseti. „To vedení a přesilovka nám paradoxně spíš ublížily. Do té doby jsme opravdu bojovali, i proto nechci říct, že jsem zklamaný, ale spíš rozčarovaný. Kdyby mi před zápasem v Mostě někdo řekl, že budeme mít bod, rozhodně bych to bral,“ pokračoval v hodnocení.

Mostecké vyrovnání přišlo deset minut před koncem, domácí pak urvali i penaltovou loterii. „Penalty jsou naše zlo, k tomu se snad ani nebudu vyjadřovat,“ pokrčil rameny Podrazil s tím, že jeho svěřenci zvládli v letošní sezóně pouze jediný rozstřel ze šesti. „Sám ale nemůžu klukům nic vyčítat, když jsem byl jeden z neúspěšných střelců,“ klopil oči hrající kouč.

„Těžko se to hodnotí, potřebujeme každý bod, kdybychom ty penalty zvládali, nebo to do nich vůbec nedošlo v zápasech, kde jsme vedli, dýchalo by se nám o hodně líp,“ zhodnotil situaci na chvostu tabulky, kde nemají Lovosice nic jistého.

Nepomohla jim ani nečekaná porážka Litoměřicka, které klopýtlo v Oldřichově (3:5) a domácí se tak bodově dotáhli na Podrazilův výběr.

Doma opět uspěl kadaňský Tatran, kterému na tři body stačila jediná trefa, kterou proti Jílovému vyprodukoval tradiční kanonýr Dominik Valenta.„Nebyl to z naší strany kdoví jaký zápas, ale tři body jsou důležité. Jsme rádi za tento zisk. Venku se nám extra nedaří, ale doma se to poslední dobou otočilo,“ řekl kadaňský vedoucí Jiří Hořínek.

Přestřelku zvládla Krupka, která zdolala Brnou 5:3. Přestřelku zvládla Krupka, která zdolala Brnou 5:3. „Podle mého vyrovnané utkání. Nám nevyšel konec první a začátek druhé půle, kde nám soupeř odskočil na 3:0. Dokázali jsme se ale vrátit do utkání, a když už to vypadalo, že srovnáme na 4:4, zariskovali jsme a z brejku jsme dostali pátý gól," hodnotil trenér Brné Tomáš Heřman. „My už si chceme ale závěr sezóny hlavně užít," doplnil kouč celku, jemuž už v klidném středu tabulky prakticky o nic nejde.