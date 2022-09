Netradičně už minulý čtvrtek předehrávala třetí kolo krajského přeboru Kadaň. V domácím zápase se Slavojem Žatec vyhrála těsně 2:1 a získala ve třech duelech sezony devět bodů, což ji vyneslo druhé místo za vedoucími Modlany. Kadaň hrála už ve čtvrtek, protože o víkendu slavila ve svém areálu 120 let od založení klubu.

„Jsem opravdu rád, že se nám vstup do sezony takto vydařil a sbíráme body. Kluci jsou do zápasů natěšení, hrají uvolněně a je to vidět na tabulce,“ spokojeně si mne ruce trenér Tatranu Jan Peštuka. Ještě o píď lepší jsou letos zatím Modlany, které také ještě neprohrály a navíc ve třech zápasech ještě neinkasovaly.

Smolný zápas doma odehrál sympatický nováček z Černovic, který hostil Oldřichov, ale nakonec se musel před soupeřem sklonit po porážce 1:2. „Je to opravdu škoda, šancí jsme měli, když to lehce přeženu, na dva zápasy, ale koncovka byla bohužel žalostná. Myslím, že nějaký bod jsme získat měli,“ mrzelo domácího kouče Josefa Jebavého.

Naopak za očekáváním je zatím Horní Jiřetín tři zápasy a jeden bod? Na to nejsou fanoušci zvyklí u týmu, který naposledy proháněl čelo tabulky. Jiřetín tentokrát kapituloval 0:1 v Krupce. „Máme opravdu těžký start do sezony, jako bychom jeli se zataženou ruční brzdou. Ale nic není ztracené, věřím, že se v dalších kolech chytíme,“ řekl jiřetínský kouč Radek Lilko.

Autodrom navštívilo 35 tisíc lidí. Památky v okolí příval turistů nepocítily

„Náročný zápas, ale kdybychom dali v první půli nějaké góly, tak to mohlo být klidnější. Přišla zbytečná červená, trápili jsme se a nervovali až do konce. Brankáři tam vypadl z rukou horký brambor, smrdělo to. Naštěstí jsme to uplácali a máme důležité tři body. Start do nové sezony je dobrý. Já se jako hlavní kouč teprve otrkávám, i týmu chvilku potrvá, než si zvykne na soutěž,“ hlesl kouč Krupky Luděk Altman.

Bez několika hráčů nastoupilo doma Jílové proti Litoměřicku. Obavy byly liché, tým z Děčínska zaslouženě porazil hosty 4:2. Za Jílové si zahrál i trenér Ondřej Barilla.

„Vypadalo to, že budu hrát od začátku, naštěstí to bylo jenom sedm minut. Chybělo nám šest hráčů, hodně jsme to lepili. Ale musím všechny pochválit, sehráli jsme dobrý zápas, byli lepší a zaslouženě vyhráli. Musím říct, že soupeř na mě působil hodně odevzdaně, skoro to tady odchodil. Byl to zatím nejslabší soupeř v sezoně,“ hodnotil utkání jílovský kouč.

„My jsme měli do utkání slušný nástup, z čehož pramenila jedna stoprocentní gólová šance, bohužel jsme ji neproměnili, a soupeř pak naopak ano,“ litoval po utkání trenér Litoměřicka Štefan Knapík. „V Jílovém je to vždycky těžké, oni jsou trochu víc fyzicky narostlí a nám to zkrátka dělá problémy. Navíc se teď dost hledáme i v defenzivě, nezbývá, než doufat, že práce, kterou tomu nyní podřizujeme, brzy ponese ovoce,“ dodal.

SKVĚLÝ DRUHÝ POLOČAS SRBIC

Srbice doma o poločase prohrávaly s ústeckými mladíky 0:1. Po změně stran jim ale nasázely šest kousků a slavily vítězství 6:2:

„Oni dojížděli souboje, měli pohyb, byli nepříjemní. My jen nakopávali balóny, závodili s nimi. Vše bylo zdlouhavé, rozehrávka vázla, hned byli kolem toho, kdo měl balon, dva tři soupeři,“ vylíčil Petr Stibor, vedoucí Srbic, jak obraz hry vypadal na začátku utkání.

FOTO A VIDEO: Horní Jiřetín dál čeká na výhru. V Krupce nevyužil přesilovku

Sokol zápas zlomil během pěti minut mezi 51. a 56. minutou zápasu dal tři góly, dvakrát se trefil Denis Egrt, muž, který byl v několika minulých sezonách nejlepším kanonýrem kraje. „Trenér Martin Luger v kabině hráčům něco řekl, vše se zlepšilo a konečně to vypadalo, jak má. Pak už to byla jednostranná záležitost,“ pochvaloval si Stibor.

„Z počátku jsme na soupeře vlétli a vstřelili první branku, měli jsme tam pár i dalších náznaků šancí, ale bohužel jsme nic nevyužili. Od 25. minuty už byl lepší soupeř, ale do poločasu nás podržel brankař Kořínek,“ hodnotil duel náhradní brankář hostů Tomáš Mrázek. „Po půli jsme bohužel nevyužili únik od poloviny sami na bránu a soupeř trestal, během osmi minut zápas otočil,“ dodal.

Propadák z Modlan odčinila Brná, která doma přejela Lovosice jasně 4:0. „Oproti prvnímu kolu jsme měli v Modlanech herní i výkonnostní propad, až jsem se nestačil divit chybám, které jsme tam udělali. S hráči jsme pak mluvili o tom, že takovéto výkyvy by se už neměly opakovat a jsem rád, že jsme s Lovosicemi napravili dojem,“ pochvaloval si nový kouč Brné Martin Vrtiška. „Mohli jsme vyhrát i vyšším rozdílem, Suchý, Kolář i Králík tam měli další šance, klidně to mohlo skončit šest nebo sedm nula,“ dodal brněnský lodivod, jehož potěšil také střekovský azyl, do nějž se jeho tým musel uchýlit kvůli prasaty rozrytému domácímu hřišti. „Byl jsem mile překvapen, měli krásně připravenou hrací plochu, přišlo i dost diváků.“