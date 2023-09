Poslední Krupka zatím nezískala ani bod, ale pod mohutnou betonovou tribunou v ústecké čtvrti Neštěmice byla v sobotu při chuti. Kdyby šla na začátku zápasu do vedení, nikdo by se nemohl divit. Místo toho ale dvakrát inkasovala a směřovala za další prohrou. Její osud se zdál být poté, co dostala třetí gól, definitivně zpečetěný, jenže laxnost domácích ji vrátila do utkání. Deset minut před koncem vedli Neštěmičtí pouze o gól, spasila je až čtvrtá branka, kterou dal Černý.

„Fotbal bych hrozný, naštěstí jsme proměnili šance. Je sice těžké se prosadit, když je soupeř v osmi devíti na vápně, ale máme kvalitu na to, abychom tak učinili. Jenže někteří vypadali, jako by se jim moc nechtělo," povzdychl si Deutsch.

Na mysli měl například forvarda Patrika Láchu, který se sice za záda krupského gólmana Stoklasy trefil, jenže jinak rozhodně nehrál jako z partesu. „Kvůli práci netrénuji," přiznala opora Českého Lva. „Fyzička je důležitá a určitě se to projevuje, hlavně ve druhé půli sezony to může být znát. Věřím, že v zimě pořádně potrénuji a bude to dobré."

Podle Deutsche je základem přístup. „Ta absence tréninků by tolik neměla být znát. Třeba Martínek také netrénuje, ale je pravidelně jedním z našich nejlepších hráčů. Spíš si někdo myslel, že to půjde samo, když je Krupka poslední."

Lácha se snažil najít příčiny výpadku. „Možná to v hlavě udělalo své. Začátek se nám nepovedl, ale probrali jsme se; pak jsme se uklidnili dvěma góly, dali jsme i třetího. Naštěstí jsme to zvládli, i když jsme si to zbytečně zkomplikovali. Ale Krupka nehrála špatně," ocenil soupeře.

Nicméně v předešlých zápasech se Neštěmice utkaly s daleko kvalitnějšími soky. „Na ty lepší týmy se kluci více vybičují," všiml si kormidelník Deutsch. „Třeba minulé kolo ve Vilémově byla hra dobrá, jen jsme nedávali góly. Srbice jsme doma porazili, dobře jsme hráli i proti jiným týmům z horních pater tabulky. Teď nás čekají papírově slabší, ale střetnutí s Krupkou naznačilo, že to nebude pro nás jednoduché."

Patrik Lácha je před druhou části podzimu optimistou. „Máme dobrý tým, dobře se okysličil mladými. Potřebujeme se uklidnit v koncovce. Herně je to lepší než v té první sezoně po postupu z I. A třídy, možná jsme potřebovali čas na adaptaci. Teď si to sedlo, jen ten výkon prostě musí být lepší než proti Krupce. Ta soutěž je vyrovnaná, každý může porazit každého, tak musíme zabrat."

FK Český Lev Neštěmice - FK Krupka 4:2 (2:0). Branky: 23. a 84. Černý, 24. Pavlíček, 56. Lácha - 68. Traup, 79. Kubný. Rozhodčí: Dobrý - Jansa, Lesák. ŽK: 1:2. ČK: 85. Al-Eraidi (N). Diváci: 240.