Je mu 24 let a góly střílí jako na běžícím pásu. Naposledy jich dal David Veselý šest Trmicím, čímž výrazně pomohl k výhře 7:2 a k důležitým bodům v boji o záchranu. I proto si ho v létě vyhlédl Oldřichov, kam zamířil z klubu, jenž je pro něj srdeční záležitostí.

David Veselý slaví gól v dresu Chlumce. Foto: archiv Davida Veselého | Foto: Deník/Daniel Brzák

„Krom krátkého angažmá v Srbicích jsem dospělý fotbal hrál jen v Chlumci, kde jsem i s fotbalem začínal. Jsem mladý je mi 23 let, takže nebudu tvrdit, že by mě nelákalo znovu zkusit vyšší soutěž,“ pravil během loňské sezóny. V krajském přeboru se neztratil, ale jakmile bylo potřeba pomoci Chlumci, zamířil zpátky domů.

Je to vlastně rok, co jsme dělali podobný rozhovor. Tehdy jste říkal, že byste se nebránil nabídce z vyšší soutěže. Ta v létě skutečně přišla a půl roku jste si zahrál krajský přebor v Oldřichově. Jak se přestup zrodil a jaké bylo tohle angažmá?

Přestup se zrodil de facto až po prvním odehraném kole, kdy za nás s Michalem Sakem Chlumec neměl adekvátní náhradu, ale nakonec jsme se s předsedou klubu dohodli a mohli se připojit k Oldřichovu. I když to byl jen půl rok, mohu to hodnotit jen pozitivně. V Oldřichově je skvělá parta kluků, kteří nás hned vzali mezi sebe, stejně tak vedení klubu a trenér Bora Matouš. V Oldřichově fotbalem opravdu žijí a bylo pro nás opravdu těžké se po půl roce vracet zpět do Chlumce.

Byl to skok hned o dvě soutěže – šlo to hodně znát? A případně v čem?

Určitě. Krajský přebor je opravdu kvalitní soutěž, kde hrají dobří hráči, každý zápas je v podstatě vyrovnaný. Největší rozdíl je určitě v tempu hry, hodně toho oběháte bez balonu.

Když jste opustili Chlumec, ten se pak celý podzim potácel od porážky k porážce, sledovali jste to?

Sledovali jsme každý zápas, pokud jsme neměli zápas s Oldřichovem. Kluky jsme jezdili podpořit i osobně.

Byla i záchrana Chlumce v I. B třídě důvod, proč jste se na jaře vrátili zpátky?

Byl to hlavní důvod. Už když jsme odcházeli, říkali jsme, že pokud situace po polovině sezóny bude pro Chlumec špatná, vrátíme se pomoci, a tak se také stalo. Pokud by Chlumec po podzimu nebyl poslední a nebojoval o záchranu, dnes bychom byli stále v Oldřichově

Vaše pomoc jde znát. Naposledy jsi nastřílel šest gólů, pamatujete si nějaký zápas, kde se vám povedlo něco podobného?

Asi se mi to stalo někdy na futsale nebo když jsem byl mladší, ale šest gólů za chlapy je taková moje premiéra.

Chlumec se i výsledkově zvedá, stále je ale poslední. Jak náročná ještě bude cesta za záchranou?

Od začátku je to náročná cesta a ještě to náročné bude, ale s tím jsme počítali. Věřím, že se nám to ale podaří zachránit, všichni chceme to samé a jdeme si zatím.

Před rokem jsme se bavili mimo jiné i o futsalu. I tam jste se posunul a v létě jste zkusil přípravu s prvoligovým Rapidem. Jaké to bylo?

Příprava s Rapidem byla fajn, bylo tam dost kvalitních tréninků, které mi pomohly se zlepšit a v něčem se posunout. Jsem rád za každou takovou zkušenost.

Proč to nakonec do ligy nevyšlo?

Nestíhal jsem to kvůli práci, a bylo by těžké se do ligy dostat bez tréninku a s tím, jaký kádr Rapid má.

Myslím, že se to dá shrnout jako celkem zajímavý rok. Máte už nějaké plány či ambice, jak by mohl vypadat ten další?

Nějaké možnosti určitě mám, ale teď se hlavně soustředíme na to, abychom zachránili Chlumec. To je moje priorita, a co bude dál, to se teprve uvidí.