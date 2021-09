„Vyhořeli jsme totálně ve všem. Ten zápas se nám absolutně nepovedl,“ kroutil hlavou mezibořský kouč Petr Spilka. „Do dalšího víkendu musíme takový zápas hodit za hlavu a zase se soustředit jen sami na sebe a brát body z domácího zápasu s Chlumčany,“ uzavřel Spilka.

Spokojenost naopak panuje v Obrnicích – čtyři kola a plný počet bodů znamená v tabulce v tabulce druhé místo o skóre před lídrem ze Strupčic.

„Musím říct, že jsem zatím se startem sezony spokojený. Nečekali jsme, že bysme mohli po čtyřech kolech nasbírat plný počet bodů a povedlo se nám to. Snad nám to vydrží co nejdéle,“ vyjádřil se obrnický trenér František Macháček po výhře 2:1 v Březně.

U lídra tabulky ze Strupčic panuje také nadšení. „Sezonu jsme rozjeli nad očekávání a zatím se nám daří sbírat body a také jsme i celkem produktivní. Ale těžké zápasy ještě přijdou,“ uvědomuje si strupčický Jan Vrba.

KRÁL DRUHÝCH PŮLÍ

Ve skupině A nadále vládnou ambiciózní Pokratice, na paty jim šlape Chlumec. Ten nastřílel už 17 branek, naposledy vyhrál 6:3 v Českých Kopistech.

„Zatím je to dobrý start do soutěže. S přístupem, výsledky i bodovým ziskem jsem spokojen, ale nedaří se nám první poločasy. Ten jsme zatím vyhráli snad jen v Chabařovicích, a ani tam to nebylo ono,“ hodnotil trenér Roman Veselý.

„Naopak ale máme drtivé druhé půle, přál bych si tedy zlepšit starty do zápasů. Stejné to bylo i v Českých Kopistech, kde jsme po poločase prohrávali 2:3 a to jsme ještě mohli být rádi. Po změně stran ale domácím došly síly. Gólově se nám daří, máme rychlé a technické kluky, kteří si poradí téměř s jakoukoliv obranou. Sedá si to, ale to těžší nás teprve čeká. Chceme si na podzim udělat dobrý základ a pak hrát v klidu třeba lepší střed tabulky,“ uzavřel Veselý.