Víte, že nejlepšími střelci Křešic na podzim byli Marek Faust a Jiří Lepič? První dal 14 branek, druhý 12.

Fungovaly i ostatní složky a pokud se naskytl nějaký problém, povedlo se ho vyřešit. Nejvíc se prý vydařil duel v Chuderově, který byl před tím dlouhou dobu bez porážky. „To bylo pro nás cenné vítězství, předvedli jsme tam i dobrou taktickou hru. Některé zápasy se nám ale naopak nepovedly. Hlavně kvůli tomu, že jsme se nesoustředili na své výkony. Z toho pak pramenily chyby, které nám braly vítr z plachet."

Pro jaro by Rusý rád získal do týmu dvě posily, nejlépe mladší hráče. Jenže… „Nové tváře se špatně shánějí, mladí moc hrát nechtějí. To je velká škoda. Já bych rád nějakou levnou kvalitu, ale bude to obtížené. Asi se budeme soustředit na náš dorost, tam jsou někteří kluci zajímaví."

Na mladé by se trenér Křešic rád zaměřil hlavně proto, že současný celek je postavený hned na několika starších fotbalistech, což do budoucna není perspektivní. „S půlkou jsem fotbal hrál… Ale bude záležet na tom, jak se domluvíme s vedením na cestě, kterou chceme jít."

Zimní přípravu odstartuje pátý tým podzimní části 19. ledna. „Přes pauzu nikdo neměl žádný tréninkový plán, nejsme liga. Jediným pokynem bylo nepřežírat se, aby nedošlo k velkému propadu fyzického fondu. Pojedeme na soustředění stmelovat partu, odehrajeme pár přátelských zápasů."

A na jaře, trenére? Kam si troufáte? „Chceme stejně jako na podzim hrát dobrý fotbal a díky tomu se držet v horní polovině tabulky. Zkusíme sbírat body týmům nad námi," odpovídá Jakub Rusý.

Jako favorita na postup vidí Dušníky. „Mají velmi kvalitní tým," glosuje. A obavu má naopak z rozhodčích. „Jsou slabinou soutěže, ale bohužel se není čemu divit. Nikdo to nechce pořádně dělat a když ano, tak jsme na ně zlí, že to neumí," uzavírá Rusý povídání zmínkou o bludném kruhu.