Mojžíř, Svádov, Vaňov, Chlumec i Hostovice si ve 13. kole I. B třídy fotbalistů minimálně bodově polepšily v tabulce. Každý z ústeckých celků totiž dokázal bodovat.

Nejpřesvědčivější výsledek si připsal Mojžíř, jenž doma sestřelil 6:3 Heřmanov. Čtyřmi brankami se na tom podílel Aleš Vitásek. Trenér Kubec přesto spokojený nebyl. „Sešli jsme se téměř kompletní, do zápasu jsme vstoupili skvěle,“ zamlouvalo se mu vedení 2:0 po osmi minutách. „To nám ale paradoxně ublížilo. Přestali jsme hrát, neběhali jsme a soupeř nás přehrával,“ čertil se. „O poločase jsem hráče nabádal, že musíme zlepšit pohyb a hlavně začít konečně hrát fotbal. Nikdo mě ale asi neposlouchal, protože po osmi minutách po návratu ze šaten bylo srovnáno.“

Přesto vzápětí vrátil Mojžíři vedení Vitásek, jenž v závěru přidal ještě další dvě trefy a Mojžíř nakonec vydřel povinné vítězství. „Výhra a střelecká produktivita, s tím jsem spokojen. Jinak to byla bída. Přijde mi, že hráči měli v hlavách postavení Heřmanova v tabulce, který byl třetí od konce, a prostě zápas podcenili,“ postěžoval si.

Další penaltovou loterii mají za sebou Vaňov a Chlumec, kteří se utkali v derby. Vaňovští po nezdarech v úvodu zvládli druhý rozstřel v řadě, naopak Chlumec podruhé v rozstřelu padl. „První poločas byl z naší strany mizerný. Přizpůsobili jsme se hře soupeře a nakopávali míče. Po změně stran to bylo lepší ale paradoxně jsme opět inkasovali,“ popisoval trenér Chlumce Petr Škvor, kterak jeho mužstvo dvakrát dohánělo. „Povedlo se nám srovnat, jenže všechny další šance jsme spálili. Díky tomu to došlo do penalt, kde jsme opět neuspěli.“ „Byl to zápas dvou poločasů. První poločas jsme měli více šancí, bohužel dáme jediný gól a do šaten se jde za stavu 1:1," opáčil domácí kapitán Martin Růžička. „Ve druhém poločase byl lepší Chlumec a jenom díky Kalinovi v brance jsme neprohráli. Myslím, že remíza je spravedlivá."

Z OBRÁNCE ÚTOČNÍKEM

Svádov doma zdolal Českou Kamenici 2:1 a poskočil na pátou příčku. „Cenné tři body proti favoritovi, který sestoupil z I. A třídy a měl v kádru spoustu zkušených hráčů," liboval si trenér Svádova Pavel Přibyl. „Bojoval a makal celý tým, měli jsme i spoustu šancí, minimálně tři další tutovky nám ještě brankář chytil, takže výhra určitě zasloužená. Myslím, že divákům se musel zápas líbit," pokračoval v hodnocení.

„I přes skvělý výkon celého týmu bych chtěl vyzdvihnout dva jednotlivce, a to Blaška a Žida. Tomáš Žid je obránce, ale zde nastoupil jako druhý útočník a popasoval se s tím fantasticky. Petr Blaško se vrací po dlouhodobém zranění a zahrál rovněž velice dobře, navrch dal gól," pěl ódy svádovský lodivod.

Hostovice loupily venku, kde zdolaly silný Junior Děčín 4:2. O góly se postarali Langer, Tipan a Novák, jenž se trefil hned dvakrát.

Fotbal, I. B třída, 13. kolo:

Mojžíř – Heřmanov 6:3 (3:1) Branky: Vitásek 4, Pavlík, Král (PK) – Rohlíček, A. Čapek, Betyár. Rozhodčí: Knobloch. ŽK: 1:3. Diváci: 90.

Svádov – Česká Kamenice 2:1 (1:0) Branky: Blaško, Janouš – Malina. R: Svoboda. ŽK: 1:1. Diváci: 20.

Vaňov – Chlumec 3:2 PK (1:1) Branky: Novotný, Zeman – Růžička, Uhlíř. Rozhodčí: Holly. ŽK: 4:2. Diváci: 70.

Junior Děčín – Hostovice 2:4 (0:0) Branky: Vicany 2 – Novák 2, Langer, Tipan. Rozhodčí: Topinka. ŽK: 1:1. Diváci: 100.