Ty opět zabudovávají do kádru A týmu mladé odchovance, o víkendu je čeká generálka na jarní část proti Starým Splavům. Víkend před i po ní má A mužstvo volné, béčko, v němž působí řada mladíků, a starší dorost ale hrají Zimní ligu, která má před sebou poslední kolo a několik dohrávek. Zatím vedou právě Neštěmice B (4-1-0, 51:9), dorost Českého lva je čtvrtý (3-0-2, 20:18).

Dva přípravné duely odehrál Libouchec. „S Děčínem jsme vyhráli 3:2, další zápas jsme hráli s Brnou, tam to skončilo 4:4,“ přibližuje Strádal. I přes dobré výsledky ale kouč, který je známý dlouhou, kvalitní a náročnou přípravou, spokojený není. Hlavním kamenem úrazu je docházka.

„Trénujeme už skoro dva měsíce, máme halu, dvakrát umělku, chodíme i běhat ven, ale účast bych si rozhodně představoval jinou,“ neskrývá vysoké nároky. „Na druhou stranu ty kluky nutit nejde, mají práci, rodinu,“ krčí rameny. Přesto najde i pozitiva. „V těch dvou zápasech se ukázali i někteří hráči, které jsem třeba tři měsíce neviděl během zápasu, a myslím, že to byly solidní výkony.“

Nyní mají v Libouchci dvoutýdenní pauzu, pak už čeká Strádalův výběr generálka a start jarní části. „Kluci jsou teď na běžkách, pak už to nabere rychlý spád. Posily žádné neplánujeme, v Libouchci se to mění málokdy. Lidí máme hodně, ale musí se nám to sejít,“ uzavírá.

MOJŽÍŘ HLEDÁ POSILY

Podobně to vidí i v Mojžíři. „Máme hodně šichtařů, teď se nám to sešlo opravdu blbě. Příprava je u nás zatím čiré zoufalství, až se trochu děsím jara,“ neskrývá obavy Kubec, jehož tým je zatím dvanáctý. „Udělali jsme i hráčskou schůzi, byl guláš, pivko, jenže další týden byla ta účast ještě horší,“ popisuje.

I proto by se nebránil rozšíření kádru. „Rádi bychom posílili, klidně bychom brali jednoho hráče do každé řady. Jenže není kde brát. Nějaké kluky jsme oslovili, ale nic z toho nedopadlo,“ mrzí ho. „Myslím, že kádr máme silný, ale kvůli těm směnám se nám to ne vždy sejde, a pak je to problém, občas to dost lepíme.“

Z toho důvodu už musel Mojžíř zrušit v přípravě jedno utkání. „Malá účast, nesešli jsme se,“ přiznává šéf mojžířské lavičky. Jeho tým má tak za sebou zatím pouze jedinou prověrku, v Chuderově prohrál 1:4. „Teď bychom měli v Děčíně odehrát duel s Juniorem, pak generálku se Svádovem a pak už začne jaro,“ nastiňuje nejbližší program. Na dotažení případných posil či na zlepšení tréninkové morálky tak už mnoho času nezbývá.

Jarní část se rozběhne už 12. března. Mojžíř ji načne pikantním derby na hřišti Neštěmic, jimž má z podzimu co vracet. Domácí debakl 0:10 určitě bolí ještě nyní. Libouchec přivítá v azylu na umělé trávě v Srbicích šesté Spořice, šanci ukázat svým fanouškům zimní obrodu dostane také Střekov, který bude hostit Šluknov. Start všech zápasů je zatím nastaven na 14.30.