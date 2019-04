Dodatečnou loterii zvládl lépe Střekov, jenž si tak i přes původní porážku nakonec odvezl z Libouchce alespoň bod.

„Bylo to neobvyklé, nám penalty tradičně nejdou, takže my máme tři body a oni jeden,“ hodnotil ojedinělý úkaz domácí trenér Václav Strádal. „První půle byla vyrovnaná, my jsme dali gól z nenápadné akce, po změně stran už to bylo v naší režii. Rozhodlo, že jsme dávali branky,“ zhodnotil také utkání. „Střekov má ale silný tým, což mě až překvapilo, posily, které přivedl, jim prospěly,“ doplnil.

Také druhé ústecké derby zvládli lépe domácí, Chuderov doma přejel Mojžíř 4:1. Na trefu Soukupa sice ještě reagoval Stárek, pak se však trefili Řezníček, Vosyka a Protschke. "Tentokrát nemám moc co hodnotit. Podali jsme hodně slabý výkon. Směrem dopředu jsme si za celý zápas dokázali vypracovat pouze jednu slušnou šanci a z té jsme dali branku. A to je prostě strašně málo. Vzadu jsme dělali strašidelné chyby, které Chuderov okamžitě potrestal," hodnotil sklesle kouč Mojžíře Michal Kubec.

"To co jsme předvedli, nemělo z fotbalem nic společného. Jen doufám, že se z toho poučíme a začneme zase makat jako v předchozích utkáních. Další zápas musíme jednoznačně vyhrát, protože jinak už se nám záchrana hodně vzdálí," dodal.

Překvapivě na svém hřišti zaváhaly vedoucí Neštěmice, které nestačily na Bohušovice, prohrály 1:2 a nevyužily tak šance odpoutat se od Roudnice.

"Prohráli jsme první domácí zápas v průběhu celé sezóny a teprve druhý celkově po 90 minutách," načal na úvod optimisticky domácí Alexandr Urbanszký. "Problém je, že hráči nemají chuť a energii, jako měli v podzimní části. Už v přípravě se několikrát ukázalo, že na jaře jsou naše výkony jiné," hledal příčiny neúspěchu.

"Možná, že někteří hráči mají v hlavě nastaveno, že to mohou rozhodnout tři, čtyři hráči, ale to je omyl, fotbal je kolektivní hra," zdůraznil. Zároveň dodal, že Neštěmice mají ještě zápas k dobru a cíl, tedy návrat do krajského přeboru, zůstává pořád stejný. "Snad nás tato porážka posílí, v týmu máme dost zkušených hráčů na to, aby nás to nesložilo," uzavřel zkušený fotbalista.