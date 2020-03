„Po nepříliš dobré zimní přípravě jsme dostali pořádnou facku. Zápas se zlomil zhruba v 70. minutě, kdy jsme odešli fyzicky a domácí nasázeli čtyři góly v rychlém sledu,“ pokrčil rameny trenér Libouchce Václav Strádal. Ten se obával velkého hřiště v Dobroměřicích, nakonec se ale hrálo na menší umělce. „Mělo nám to vyhovovat, dali jsme také rychlý gól, ale soupeř ukázal svou obrovskou kvalitu,“ pokračoval. „Měli tam několik nových posil, které hrály výborně, jde vidět, že asi chtějí zpět do krajského přeboru,“ uzavřel.

Na umělé trávě Městského stadionu si mohli vychutnat diváci ústecké derby mezi Střekovem a Chuderovem. To nakonec jasně opanoval tým Petra Čítka, který zvítězil 5:2. Domácí se zmátořili až za stavu 0:5, debakl zmírnili čestnými zásahy Lenc a Novotný.

„Pro nás je to samozřejmě dobrý začátek, ačkoliv bych ve hře našel ještě několik nedostatků, na kterých musíme pracovat, a za něž by nás silnější soupeři trestali,“ hodnotil chuderovský trenér. „Samozřejmě ale tři body bereme a jsme rádi, že se nám do jarní části podařilo vstoupit vítězně.“

Důvod k oslavám mají také v Neštěmicích, které v závěru otočily duel s lídrem tabulky a nakonec zdolaly Ledvice 2:1. Hosté sice vedli od 33. minuty po trefě Koudelky, z penalty však srovnal dvanáct minut před koncem navrátilec Lácha. Následně se prosadila i druhá zimní posila, Vít Pavlíček překlopil v 86. minutě skóre na stranu Neštěmic.

Ty tak stáhly čelo tabulky na pouhé čtyři body. Chuderov je osmý, Libouchec devátý a Střekov dvanáctý.

Fotbal, I. A třída, 16. kolo:

FK ČL Neštěmice – SK Viktorie Ledvice 2:1 (0:1)

Branky: 78. z pen. Lácha, 86. Pavlíček – 33. Koudelka

TJ Střekov – FK Chuderov 2:5 (0:2)

Branky: 83. Lenc, 87. Novotný – 14. Gabriel, 17. Maštalíř, 53. Nývlt, 62. Rohlík V., 65. Rohlík J.

FK Dobroměřice – TJ ČSAD Libouchec 6:1 (1:1)

Branky: 32. Matyáš, 53. Mistoler, 74. Němec, 77. Matyáš, 79. Matyáš, 86. Bránický – 12. Řezníček