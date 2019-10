Fotbalisté Libouchce se v I. A třídě zvedají, v Proboštově si po výhře 3:2 připsali třetí úspěch v řadě!

Fotbalisté Libouchce ilustrační | Foto: Ladislav Pokorný/SK Roudnice

„Víte jak to je, když třikrát prohrajete, musíte třikrát vyhrát,“ hodnotil viditelně dobře naložený kouč Libouchce Václav Strádal třetí výhru v řadě, která vyvážila předchozí sérii tří porážek. „Jsme teď nažhavení, hráči si věří, já doufám, že to potvrdíme doma proti Klášterci, který je pro nás velkou neznámou,“ sálala z něj vlna energie, na které se veze celý tým. Libouchec přitom ztratil vedení 2:0, tři body trefil až v 86. minutě David Řezníček. „Určitě to nebylo lehké, Proboštov má dobrý, mladý, agresivní tým, hráči jsou techničtí. Důležité je, že proměňujeme šance, díky čemuž bodujeme,“ uzavřel.