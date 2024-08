„Poslední dva jmenovaní si mohou role prohodit, k tomu jsme podepsali ještě Pittnera z Vaňova. S takovým mančaftem musíme mít větší ambice, než byly na jaře. Vedení nám umožnilo tyhle kluky oslovit, takže o to větší tlak na nás bude vyvíjen. Musíme se k tomu postavit čelem a hrát dobrý fotbal,“ prohlásil Smetana rázně.

I proto načal se svými svěřenci přípravu už 12. července, což v Libouchci není ničím netradičním, neboť už za bývalých trenérů, zejména za Václava Strádala, se zde začínalo velmi brzy. „Vždy jsme měli okolo 15 lidí a dva golmany, což pro mě bylo příjemné překvapení. V tomto ohledu jsem spokojený a i přes dovolené musím kluky pochválit,“ líčil tchán záložníka ústeckého Viagemu Filipa Novotného.

Libouchec stihl během přípravy do uzávěrky dvě utkání. „Se Srbicemi to pro mě nebylo měřítko, někteří kluci tím teprve naskočili do přípravy, takže jsme prohráli, důležité bylo, že si zaběhali, víc to nechci hodnotit. Malšovice jsme pak porazili 3:1, což není špatné, ale výkon mě moc nepotěšil,“ dodal.

Potěšit ho pak nemohl ani první zápas podzimu, v němž Libouchec doma prohrál s Kláštercem nad Ohří 1:4.