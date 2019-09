Páté kolo I. A třídy, pro většinu týmů třetí hrané, přineslo první bodový zisk Libouchci, který zdolal silné Ledvice 3:1. Výhru 2:0 z Liběšic vezou také Neštěmice, naopak Střekov prohrál 1:4 v Roudnici, Chuderov padl doma 0:4 se Spořicemi.

„Výborný, kvalitní zápas, na který jsme se ale výborně připravili, což bylo na hřišti znát,“ hodnotil první letošní výhru kouč Libouchce Václav Strádal. Jeho svěřence poslal do vedení už v 10. minutě Řezníček, situaci pak domácím výrazně usnadnil Šoufek, který viděl během dvou minut dvě žluté karty a musel pod sprchy. „Můžeme se samozřejmě bavit, zda to byl nebo nebyl zlomový moment, já jsem ale především spokojen s tím, že ačkoliv jsme nebyli kompletní, splnilo to nějaké parametry, které jsem očekával,“ pokračoval Strádal. Hned po Šoufkově vyloučení zvýšil na 2:0 Hammer, ačkoliv hosté krátce po změně stran snížili na 1:2, naděje na zvrat jim vzal svou druhou trefou Řezníček. „Tři body už jsme potřebovali, věřím, že nás nakopnou,“ uzavřel domácí kouč.

Výhru z Liběšic si přivezly Neštěmice, gólově se opět prosadil Jan Čisár, který otevřel skóre už v 8. minutě. Deset minut před pauzou navýšil náskok Jahoda, stav 0:2 pak vydržel až do závěrečného hvizdu.

Bez bodů naopak zůstali fotbalisté Chuderova, kteří po úvodní výhře zaknihovali druhou porážku v řadě. Na domácím hřišti nedali ani gól Spořicím a prohráli 0:4.

Podobný osud potkal také Střekov, který se nedočkal třetího bodového zisku v řadě a v Roudnici prohrál 1:4. Rozhodl především dvougólový Denis Rusňák a také drtivý úvod domácích. Ti vedli po 13 minutách už o dvě branky, v poločase pak 3:1. Jakékoliv naděje na zvrat zadupal hned ve 46. minutě Pražák, který udeřil soupeře loktem a viděl okamžitě červenou kartu.

Fotbal, I. A třída, 5. kolo:

Libouchec – Ledvice 3:1 (2:0).

Branky: 10. a 70. Řezníček D., 21. Hammer – 47. Bačkovský.

Rozhodčí: Cvachoušek. ŽK: 3:5. ČK: 0:1 (20. Šoufek). Diváci: 100.

Liběšice – Neštěmice 0:2 (0:2).

Branky: 8. Čisár, 36. Jahoda.

Rozhodčí: Pašek. ŽK: 4:2. Diváci: 100.

Roudnice nad Labem – Střekov 4:1 (3:1).

Branky: 13. a 39. Rusňák, 1. Slavíček, 56. Aubrecht – 18. Bednář V.

Rozhodčí: Provazník. ŽK: 5:2. ČK: 0:1 (46. Pražák). Diváci: 121.

Chuderov – Spořice 0:4 (0:3).

Branky: 18. a 26. Broum, 42. Šmok, 63. Dvořák S.

Rozhodčí: Vlk. ŽK: 2:3. Diváci: 100.