Hlavním důvodem byla podle jeho slov neschopnost sehnat dva či tři rozdílové hráče, kteří by vytáhli Libouchec ze 12. pozice. „Táhli jsme to i v osmi hráčích, když se pak někdo zranil, šlo to znát. Já ty kontakty nemám, proto jsme se dohodli s vedením klubu že to bude mít na starost někdo, kdo jde takové hráče schopný přivést.“

Novým trenérem Libouchce se nakonec stal Marek Smetana, jenž ukončil hráčskou kariéru aby se mohl naplno věnovat koučinku svého milovaného týmu.

MOTIVACE SELÁTKEM? MOŽNÁ

Kouče měnil také Mojžíř, kde skončil Michal Kubec. „Cítil jsem se už vyhořelý,“ uvedl jako hlavní důvod svého konce trenér, jehož mohli vidět fanoušci i na zápasech házené. „Ale jen jako diváka. A tuto pozici budu míti v Mojžíři. S áčkem jsem skončil, chodím za starou gardu a to mi stačí,“ dodal.

Jeho pozici zastane Aleš Miltner, který byl během podzimní části nepsaným asistentem. Toho čeká hned na úvod jara možná rozhodující souboj o udržení proti Roudnici.

„V přípravě jsme nechávali hrát hráče širšího kádru. Co se tréninků týče, docházka mohla být lepší, ale myslím, že odpovídá úrovni I. A třídy,“ uvedl nový hlavní kouč, který kdysi namotivoval Chabařovice grilovaným čuníkem. A nezklamal ani letos. „Jsem pro každou srandu, když to pomůže týmu.“