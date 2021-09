„Dá se říct, že jsem téměř naprosto spokojený. Nejen, že jsme konečně dali góly, ale navíc jsme si vypracovali opravdu hodně šancí,“ kvitoval výhru trenér Brné Tomáš Heřman. „Jsem spokojen i s přístupem hráčů, jediné, co mě stále trápí, jsou zase slepené inkasované góly. Takové situace by mohly soupeře nastartovat,“ zdvihl varovný prst.

„Nepodřídili jsme naši hru soupeři a terénu. V Brné je malé hřiště, a my jsme nedokázali dostatečně rychle reagovat. V soubojích jsme byli pozdě, od začátku to od nás bylo takové ospalé,“ hodnotil kouč Litoměřicka Štefan Knapík. „Nezvládli jsme první půli, ve druhé to mohlo být dramatičtější, ale za stavu 3:5 jsme trefili břevno. Škoda,“ pokrčil rameny.

Porážku 1:3 si na doma připsal Vilémov. „Těžko se nám překonával dobře organizovaný hluboký blok Kadaně. Když už se nám to povedlo a šli jsme do vedení, tak jsme vzápětí darovali soupeři přímý volný kop, ze kterého srovnal. Postupem času a chtíče získat tři body, se na naše kopačky vkrádala nervozita a tím velká řada nepřesností. Hosté dále pozorně bránili, čekali na naše chyby, a nakonec nás i ze dvou brejků potrestali. Ztracené domácí body nyní musíme přivést z venku.“