„S podzimem panuje samozřejmě velká spokojenost. Tým šlapal, kluci hráli přesně to, co jsme si řekli. Vlastně tak navázali na své výkony v okresním přeboru, kde nás paradoxně moc týmů neprověřilo,“ zdůraznil Florián.

„Sám jsem to nečekal. Máme ale v týmu šikovné kluky. Vzadu to drží syn Pepa, dále jsou znát Doksanský, Příhonský nebo Růžička. Tým ale šlape jako celek,“ pokýval hlavou.

Příprava? Tým z Děčínska sehrál tři přátelské zápasy. V plánu měl ještě další dva, ovšem proti Jílovému a Rumburku to nešlo. Nejprve se nesešly Malšovice, pak Rumburk.

„Hráli jsme přátelské utkání proti celku z Německa, kde jsme vyhráli po divokém průběu 9:6. Pak nás čekal Mojžíř, který nás porazil jasně 5:1 a trochu nám otevřel oči o kvalitě týmů hrající I.A třídu,“ nechal se slyšet Josef Florián, trenér Malšovic.

Generálku obstaral pohárový souboj proti béčku Ústí nad Labem, které hraje krajský přebor. Malšovice v něm padly vysoko 2:8.

Zatímco Dušníky se netají postupovými ambicemi, Malšovice tak vysoko nehledí.

„Postup? To ne. Myslím si, že nám otevřel oči přátelský zápas proti Mojžíři. Je to tým, který hraje o záchranu v I.A třídě. Byl tam prostě vidět ten rozdíl. Jak se říká, trochu jsme si v tomhle utkání nabili hubu. Poločas jsme prohráli 1:4, soupeř nás jasně přejel. Po změně stran se to zlepšilo, nedali jsme nějaké šance, přesto tam byl rozdíl ve výkonosti. Nastavilo nám to vlastně zrcadlo,“ konstatoval.

Jinak se ale zimní příprava Malšovicím poměrně vydařila. „Trénovali jsme na naší umělce, podmínky byly dobré. Docházka byla všelijaká, však to v téhle době asi dobře znáte. Změny v kádru vlastně nejsou. Rádi bychom dali šanci našim dorostencům, ti si ale téhle šance moc neváží. Naším hlavním cílem byla záchrana, to snad zvládneme. Rádi bychom se udrželi v první polovině tabulky,“ dodal Josef Florián.