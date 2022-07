Co se pro vás změní, když kromě hraní budete i trénovat? Nic, pořád jsem hrající trenér. Na konci soutěže v minulém ročníku to vlastně také tak bylo, protože tehdejší trenér Tomáš Heřman to už kvůli pracovnímu vytížení nestíhal. Teď jsem se domluvil s vedením, s majitelem klubu Jaroslavem Štráchalem, že to tak bude i v této sezoně. Bude mi pomáhat Honza Králík, zároveň bude také dál hrát. Něco jsme už odehráli, tak víme, jak to funguje. Tréninky už jsme zvládali, snažím se všichni společně co nejvíc komunikovat. Není to tak, že bychom do toho teď skočili rovnýma nohama.

Takže na konec kariéry jste nemyslel?

Nemyslel. Jsem zdravý, i když mám za sebou dvě operace kolena, plastiku. Důležité je, že mě to nijak nelimituje. Na druhou stranu to není na profi ligu.

Ale třeba Dan Šmejkal a teď Tijani s plastikou vazů nebo podobným problémem profi soutěž hráli.

Každý na to má svůj názor, za mě by to na takové úrovni hrát nešlo. Je to vždy na samotném hráči, jak to snáší. Já byl vždy rychlostní typ, byly tam rychlé změny směru, teď by mě to limitovalo.

Jaké budete mít v nové sezoně ambice?

Nemáme ambice na postup. Chceme si hrát hezky v klídku do pátého fleku. Každý rád vyhrává, takže dole být nechceme, to je jasné.

Docela dost jste posílili…

Z Krupky přišli Kolář a Suchý, to opravdu nejsou kusovky. Mají týmu co dát.

A jaký máte jinak tým?

Máme kluky, kteří už hráli vyšší soutěže, takže jsou tam zkušenosti. Těm ani nemám co říkat. A pak je tu pár mladých, kteří si dají říct, kteří přijmou, že se jim ty zkušenosti snažíme předat.

A co samotný klub, jeho vedení?

Jsme takový rodinný klub. S panem Štráchalem je dlouhodobě dobrá spolupráce. Znám i nově příchozího sportovního manažera Martina Vrtišku. Vím, co od něho očekávat, je manažersky velmi schopný. Je tu i proto, že má čas na sledování hráčů, umí udělat přestupy. V dnešní době je důležité získat pro klub hráče.

Vám se to povedlo?

Dřív jsme měli okolo třinácti čtrnácti hráčů. Když se někdo zranil, tak to byl problém. Teď se nám povedlo, že v podobném případě bude kvalitní náhrada. Bude kam sáhnout. Mám z doplnění dobrý pocit, máme po příchodu Koláře a Suchého ofenzivně laděný tým.

Zmínil jste, že chcete být do pátého místa. Koho vidíte jako favorita krajského přeboru?

Myslím si, že nahoře budou Srbice. Pak třeba Litoměřicko, to to má dobře poskládané. My chceme být nahoře, je to tak. Ale uvidíme. Teď v přípravě dostanou všichni stejnou minutáž, ať se ukážou. Pak budou hrát jen ti, kteří si to zaslouží, prostě ti nejlepší.

Napadá mě, že když k vám z Krupky přišel manažer Vrtiška a dva hráči, navíc vy jste v ní také působil, tak to může být celkem vyhrocené ve vzájemném souboji, co říkáte?

Možná pro kluky… My tam máme kamarády, známé. Je pravda, že už v minulé sezoně byly ty zápasy relativně vyhrocené. Ale bylo to v rámci fair play.

Vy zkušenosti s trénováním máte, v Teplicích jste vedl malé kluky. Jaké to bylo? Měl jste na ně nervy?

Na začátku to byl problém. Měl jsem ročníky 2013 s Kamilem Jůzlem. Po nějaké době jsem přišel na to, jak děti trénovat, Kamil je specialista na děti, ukázal mi cestu. U dětí je to jiné, člověk to s nimi musí umět. Je to o trpělivosti, o přístupu. Dětem nemůžete říct hned to, co máte na jazyku, protože byste je mohl odradit. Myslím, že já jsem jim něco dal, a i ony daly něco mně. Musím ale přiznat, že bych nikdy neřekl, že budu tři roky trénovat děti.