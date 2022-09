Proč jste přestoupil z Heřmanova do Hostovic? Odešel jsem z Heřmanova v dobrém. Jsem děčínský patriot, ale před třemi roky jsme se odstěhovali s přítelkyní do sousedního Ústí. Ty tři roky jsem dojížděl na tréninky do Heřmanova. Byla tam dobrá parta, jsem jim vděčný, že mě vytáhli z Modré od pana Michalce. Bral jsem to tak, že jim to musím splatit.

Takže se třeba někdy do Heřmanova vrátíte?

Jsem s nimi neustále v kontaktu, občas mi volají, zda si nechci přijít kopnout na trénink či na přátelák. Neodešel jsem ve zlém, ba naopak… Jsme domluveni, že pokud se budu chtít vrátit, tak mám v Heřmanově dveře otevřené, protože jsem tam zanechal dobrý dojem. Prý nejen na hřišti, ale i mimo hřiště, to mě těší. (úsměv) Dokonce byla možnost se hned vrátit zpět, ale slíbil jsem v Hostovicích, že zůstanu, ukecali mě. (úsměv)

A co se stalo v Modré? Nelíbilo se vám tam?

U Michalce to byla to zkušenost… Nejdříve mi dával příležitosti a čas na hřišti, ale pak přestal, i když většina spoluhráčů si myslela opak. Já chtěl hrát, takže jsem tam nechtěl zůstat. Heřmanov mě za nemalé prostředky odkoupil. Tenkrát mi bylo 29, podle tabulek jsem byl celkem nákladné zboží. (smích)

Na konci září budete hrát s Hostovicemi v Heřmanově. Jaké to bude hrát proti svým? Slavil byste gól, kdybyste se trefil?

Na zápas s Heřmanovem se určitě těším, fakt jsem tam prožil tři krásné roky. Slavit gól nijak moc nehodlám, to se nesluší, ale myslím si, že nějaké hecovačky od kluků budou. (smích)

Co říkáte na to, že se Heřmanovu teď nedaří?

Divím se. Nám se také moc nedaří, i když já jsem teď proti Velkému Březnu dal svůj první gól za Hostovice. Ale byla to jen malá náplast, protože jsme prohráli 1:7. Já hlavně děkuji trenérovi za důvěru, dokonce jsem ji měl i při standardkách. Asi si kouč na tréninku všiml, že je umím dobře kopat oběma nohama. Je škoda, že jsme takhle vysoko prohráli, protože jsme do poločasu mohli dát na 3:3 a bylo by to v klidu. Bohužel jsme nebyli efektivní v koncovce. Bylo znát, že nám chybělo pár lidí.

Co si od angažmá v Hostovicích slibujete?

Jsem tam jeden z těch zkušenějších, protože moc hráčů přes 33 let tam není. Mám tak trošku jinou roli v týmu; rád bych předal mladším klukům zkušenosti, nasazení, bojovnost. Na tréninkách to vypadá, že jsem po fyzické stránce jeden z těch lepších, to jsem nečekal. Ale asi to tak bude. S tím mě do Hostovic brali, konkrétně funkcionář Libor Taus - líbilo se mu, že nevypustím ani metr. Očekával jsem, že bych mohl hrát středového hráče. Na této pozici v Heřmanově místo nebylo, hráli tam zkušení Radek Rojko a Tonda Čapek. V přáteláku jsem si střed zkusil, ale udělal jsem tam dvě chyby, tak mě hodili na kraj. (smích) Ale tam je moje místo, protože mám k hraní kraje rychlostní předpoklady, tam jsem nejvíc platný. Třeba se to ještě změní… Jak jsem říkal, jsem v týmu jeden z nejstarších, starší je snad jen trenér a brankář Honza Koželuh. Určitě je tu pár šikovných kluků. Celkově se mi klub a prostředí líbí. Kabiny prošly rekonstrukcí, jsou pěkné. Rád bych Hostovicím pomohl k co nejlepším výsledkům.

Říkal jste, že parta v Heřmanově byla výborná. Jak vypadalo tužení party?

Je fakt, že takovou partu jsem jinde neměl. Třeba po každém zápase, a to i když se hrálo v neděli, jsme šli posedět do děčínského klubu Havana. Někdy jsme tam zůstali i déle, hlavně když měl někdo narozeniny, až jsem litoval. Sice nepiju, ale ranní vstávání do práce nebylo příjemné. Ale mám na co vzpomínat… Partě jsem snad trošku pomohl. Založil jsem týmovou skupinu, ve které se kluci domlouvali na tréninkách, byla tam i sranda. Pak jsem také zavedl týmový pokřik, ten dřív v Heřmanově nebyl ve zvyku. Zkrátka super to v Heřmanově bylo. Ještě k tomu pokřiku - místní ikona Radek Rojka, který je v klubu přes 25 let, pak ten pokřik obměnil, chytlo se to. Měl jsem radost, jak tým žije.

A jak se týmu dařilo na hřišti?

S uplynulou sezónou panovala velká spokojenost. S druhou části byla ta spokojenost větší, neboť se nám konečně začalo dařit v koncovce. Na to, že jsme měli nejstarší tým v soutěži, jsme určitě neudělali ostudu. Člověk získával potřebné zkušenosti vedle takových osobností jako jsou Tonda, Zdeněk a Gusta Čapek, Radek Rojko a Petr Havlíček.

Radek Rojko je vlastně i trenérem Heřmanova. Jaký je to kouč?

On má licenci B a jako trenér je výborný. Tréninky jsou převážně s balónem, což každého hráče musí bavit. Na hřišti na mě občas zvýšil hlas, ale to je normální, vždyť je přes 10 let starší, tak to člověk bral. (úsměv)

Bavíme se pořád o Heřmanově, za ty tři roky jste kabinu poznal hodně dobře. Tak se optám, kdo byl v ní největší fešák, kdo hodně řešil holky nebo třeba jaká hudba tam vyhrávala?

Největší fešák? Určitě Rádim Majerik, ten byl vždy vystajlovaný. Prostě italský hřebec. Ale to i na hřišti, protože tam byl hodně soubojový. Největší specialista na ženy? To byl určitě Radek Rojko a hned za ním Radim Majerik⁩. Co se hudby týče, tak zněla před každým zápasem. Staral se o ní kapitán týmu Radek Rojko. Zněly oblíbené písničky, a to jak české, tak i zahraniční. Hodně oblíbená byla třeba skladba Igraj Moja Hrvatska. To jsme si pouštěli pokaždé, do klubu ji přivedl brankář Aleš Topolančin.

Má Heřmanov své věrné fanoušky?

Věrné fanoušky klub získal ve druhé části sezony, jezdili s námi dokonce ven. Potěšilo nás všechny, že si pro nás přichystali dýmovnice, bylo to milé. Určitě to bude tím, že jsme předváděli celkem slušný fotbal. Propadli jsme snad jen ve čtyřech či pěti zápasech, v nich byl rozdíl o tři a více branek. Jinak jsme v sezoně prohráli maximálně o branku či o dvě; zkrátka většina zápasů byla vyrovnaná.

Jak kvalitní je heřmanovské hřiště?

Velmi! Vedení se totiž povedlo zajistit v minulé sezoně umělou závlahu, což pak na něm bylo znát. Poděkovat se sluší starostovi obce Fandovi Davidovi, který klub podporuje. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat Ludvovi Krumpolecovi, který pro klub dělá vždy maximum, proste orlí srdcař. Přeju klubu mnoho úspěchů!

Vy jste zároveň i rozhodčí. Jak vás soudcování naplňuje?

Fotbalového rozhodčího dělám už 16 let, takže od svých sedmnácti. Na začátku jsem pískal v Děčíně, odkud pocházím, dále jsem pískal několik let krajské soutěže, pak jsem se vrátil do okresu. Působil jsem na Teplicku, kde mám přátele, které vždy rád vidím. Například Karla Milce nebo Karla Beneše. Nyní jsem první sezonu v ústeckém okrese. Chci předat zkušenosti mladým klukům. Bude jen na nich, co si z toho odnesou do budoucna.