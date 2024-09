"V létě mi hodně pomohla příprava, měli jsme tam i nějaký individuální plán, dost jsem běhal, hrál si s míčem. Dostal jsem do sebe i klid na míči v zakončení a zatím mi to padá," usmívá se spokojeně šikovný záložník, který už o gól překonal své loňské statistiky. "Možná to ale je i tím, že hrajeme o třídu níž," přiznává skromně.

Jaká je I. B třída? Jde oproti I. A třídě vidět rozdíl? A v čem?

Ten skok tak je celkem velký, I. A třída byla určitě rychlejší a důraznější. Myslím, že aktuálně máme kádr na to, že bychom mohli hrát i o patro výš, ale zase tato soutěž je dobrá pro naše sebevědomí, které si potřebujeme spravit po loňském ročníku.

Momentálně musíte dojíždět do azylu do Povrlů. Jak v kabině vnímáte, že nemůžete hrát doma, a jak velká komplikace nebo diskomfort to vlastně je?

V první řadě bych chtěl vyzdvihnout naše fanoušky, kteří nás vyrazili podpořit i do azylu, jsou neskuteční! Co se tréninků týče, myslím, že nám to nějak extra nevadí, protože jsme tam trénovali už loni v létě, kdy jsme si nechtěli poničit náš pažit před startem sezóny. V zápasech to ale určité oslavení je, protože doma je zkrátka doma. V Mojžíři máme svojí kabinu, hřiště, které známe, je to zkrátka jiné. Blíží se derby s Neštěmicemi a my pořád nevíme, kde ho budeme hrát. Doufám, že už to bude doma, nebo že se nám povede alespoň vyměnit pořadatelství.

Z Povrlů není daleko do Dobkovic, kde jste čtyři roky působil. Loni tam fotbal skončil, nestýská se vám občas? A jak se na situaci, která v Dobkovicích nastala, s odstupem díváte?

Není to jednoduché a i s odstupem času je z toho člověku těžko. Neříkám, že bych se vrátil, i když ta parta, kterou jsme tam měli, byla fantastická, ale mrzí mě kvůli tamním fanouškům. Byli to postarší pánové, kteří tam ale na fotbal chodili roky, teď tam nic není. Nechci nic zakřiknout, ale vypadá to, že fotbal by se do Dobkovic mohl zase vrátit.

Před pěti lety se Mojžíř loučil s aktivní kariérou jedné z legend Tomášem Vondráčkem. S tátou jste si zahrál. Co to pro vás znamenalo?

Byla to radost! Já ho tedy nezažil na hřišti v té jeho nejlepší éře, kdy dával za Dobkovice i Mojžíř gól za gólem. Kopli jsme si spolu jen okresní třídu, tam jsme ale váleli. Jeho konec pro mě byl hodně emotivní, přiznávám, že jsem brečel když se táta loučil.

Zahrajete si spolu ještě někdy aspoň pro srandu?

Jasně že jo! Občas si jdeme zahrát na umělku, nedávno jsme byli v Německu na velkém fotbale.

Když mluvíme o legendách, musím se zeptat ještě na jednu ikonu TJ Mojžíř, a sice na pana Kolankiewicze, který na jaře odešel do fotbalového nebe. Jak na něj vzpomínáte?

Jen v tom nejlepším. Pro klub dělal všechno, staral se o nás všechny jako o vlastní. Je to skutečná legenda, i proto nese náš stadion nově jeho jméno. Byl to člověk, který pro Mojžíř dýchal a je škoda, že taková persona už mezi námi není. Neznám nikoho takového, jako byl on.

Jak bylo řečeno, Mojžíř je letos o soutěž níž, zatím jste třetí. Jsou ambice postoupit hned zpátky?

Řeknu to takhle. Hned po sestupu v létě v kabině zaznělo, že se budeme chtít vrátit. Po pěti kolech se ale určitě nedá nic hodnotit. Nevyšel nám druhý poločas v Sebuzíně, stejně jako první půlka v Chuderově, proto jsme zbytečně ztratili nějaké body. Rozhodně bychom ale chtěli zpátky. Posílili jsme, přišli dva mladí kluci a jeden starší, zkušenější, myslím, že kádr na to máme.