Zázemí je přitom v Neštěmicích hezké. „Kabiny máme po rekonstrukci, hospoda je u hřiště, trávník v rekonstrukci. Nic nám nechybí. Jen možná to parkování pro lidi není ideální, protože musí parkovat na parkovišti u sídliště, pak je čeká výšlap. Ale není to nijak daleko, dá se.”

V novém ročníku by Český Lev jako nováček chtěl uspět. „Máme tým na vyšší střed tabulky. Jinak těžko říct, kdo bude favorit. Každopádně je krajský přebor těžká soutěž. Jsme rádi, že po covidovém období jsme se do něho probojovali. Kádr zůstal stejný, trénuje nás Jan Deutsch; podle mě je to trenér, který sleduje místní dění. Jezdí sledovat zápasy v okolí, fotbalu holduje, zná jednotlivé typy hráčů, ví, co na ně platí. Není to typ, který by na nás v kabině řval, snaží se komunikovat.”

Co v kabině řve, je muzika. A Al-Eraidimu moc nevoní. „Já mám rád osmdesátky, staré pecky, bytostně mi nesedí novodobý český rap. A většina mu holduje. Ale v kabině nám hraje mix všeho, třeba i známý hit Igraj moje Hrvatska,” líčí bývalý hráč Krupky či Ústí nad Labem.

Neštěmice mají jedno specifikum - nějak přehnaně jeho hráči nepaří. „Po zápasech většinou chvíli posedíme, ale nejsme ta typicky česká kabina, která by chtě nechtě zapíjela výsledek. Jednou za čas se to samozřejmě protáhne, ale nepravidelně.”

Samir Al-Eraidi se na závěr snaží popsat, kdo je v kabině fešákem, jedlíkem, mluvkou či odborníkem na ženy. Fešák kabiny? „To bude těžké, máme víc adeptů. Mluvka je určitě Láchyč, ten nezavře pusu. Jedlíka si netroufnu označit, bavič je taky Láchyč, jednou za čas zaperlí Marťas. Autíčkáře v týmu nemáme, na ženy jsou specialisti všichni, alespoň od stolu.”