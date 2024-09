Předminulou sobotu ještě přivítalo mojžířské áčko v letošní domácí premiéře Litoměřicko, které přestřílelo 6:3, béčko už o uplynulém víkendu muselo s Přestanovem měnit pořadatelství. Nadcházející duel A týmu s Jiříkovem se odehraje v nedalekých Povrlech, kde také momentálně celý A tým dočasně trénuje.

"Trávník byl poškozen kombinací vnějších vlivů, konkrétně suchem a horkem. V podstatě nám vyhnily kořínky a vyschly obrovské kusy trávy, které se musely sebrat," popsal problém Stárek. "Podle informací od různých trávníkářů a dalších specialistů v tomto oboru jsme provedli vyčesání, do děr, které vznikly vybráním těch nejhorších úseků, jsme navezli substrát, zaseli novou trávu a znovu zavezli substrátem. Teď kropíme a čekáme, jak rychle se to chytne," pokračoval.

Hřiště Mojžíře tak na první pohled i podle Stárkových slov připomíná populární krtkův dort. "Zní to úsměvně, ale vypadá to opravdu ošklivě. A pro lidi, kteří se u nás v klubu starají o trávník, je to srdcervoucí," dodal vážně.

TÉMĚŘ DVACET LET BEZ PROBLÉMU

Zatímco jinde se kluby potýkají s různými problémy se hřištěm, nejčastěji s nájezdy divokých prasat, Mojžíř měl v tomto ohledu dlouhou dobu štěstí. Nový pažit, který překryl zdejší proslavenou škváru, se zde položil před téměř 20 lety, místní klub pak měl prakticky každou sezónu perfektní terén.

"Trávník se pokládal myslím v roce 2007 a od té doby jsme nikdy žádný větší problém neměli. Je to samozřejmě nepříjemné, ale po tom vyčesání už to vypadá o něco lépe. Nejhorší situace je u tribuny, ale věříme, že se nám to povede dát co nejdřív do pořádku," přál si šéf klubu.

Ten by totiž měl už za dva týdny hostit třaskavé derby se sousedními Neštěmicemi, které pravidelně navštěvují stovky diváků. V nedávno zrekonstruovaném areálu jsou vysoké návštěvy a zájem o fotbal běžnou záležitostí, i proto Mojžířští věří, že se do svého stánku brzy vrátí.

"V plánu bylo spojit toto divácky atraktivní utkání s nějakým zápasem starých gard, teď se nám to ale malinko rozplynulo. Uvidíme, jak to bude, v tuhle chvíli nechci spekulovat a předjímat. Samozřejmě chceme hrát co nejdřív doma, pro naše fanoušky i hráče je to důležité, ale na druhou stranu rozhodně nehodláme tu regeneraci plochy uspěchat," nastínil Stárek nejbližší plány.

DÍKY ZA AZYL

Áčko tak zatím dojíždí do Povrlů případně trénuje na vedlejší malé umělce. Předseda klubu ale musí shánět azyly i pro další kategorie, které místní tělovýchovná jednota má. "Není to jednoduché, šachujeme s tím jak se dá. O to víc bych chtěl poděkovat všem našim soupeřům a okolním celkům a obcím, které nám buď vycházejí vstříc s prohozením pořadatelství nebo nám dočasně poskytují azyl. Opravdu moc si toho vážíme," vzkázal.

"Áčko má v Povrlech perfektní podmínky a skvěle připravené hřiště, smekáme i před kluky z Přestanova, kteří narychlo přistoupili na změnu pořadatelství, nebo před Jiříkovem, který kývl na Povrly. Zapomenout samozřejmě nechci ani na Modlany, které vyšly vstříc mládeži a samozřejmě pak i na obec Povrly a tamní klub," dodal na závěr ve víře, že se všechny výběry brzy vrátí zpět domů.