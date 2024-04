"Moc se mi líbí, je velice rychlý a hlavně neúnavný běžec. A hlavně na něm jde vidět, že ho fotbal strašně baví," pochvaluje si šéf prvního neštěmického týmu. "Rád se mazlí s míčem, což možná je někdy trochu na škodu," uculí se, ačkoliv ví, že 19 letý šikula umí s merunou někdy divy. "Má teď trochu smůlu, že jsme přivedli ještě Jonáše Jiránka, takže zálohu máme opravdu nabitou, i tak ale sbírá zkušenosti. Odehraje třeba poločas u nás, a pak celý zápas za béčko," oceňuje.

Stejně to vidí kouč béčka Michal Doboš. "Velmi talentovaný mladík, jehož velkou předností je loajalita. Rád chodí pomáhat béčku, ačkoliv okresní přebor svými dovednostmi dalece přesahuje," cení si trenér cepující především mladé odchovance klubu. "Z fotbalových prvků bych vypíchl jeho extrémní rychlost a také vynalézavost s míčem. Má odvahu, nebojí se tvořit i v jakémsi podčíslení, přejít jeden na dva. A v neposlední řadě má i dobrou střelu," popisuje.

Rybyšár pochází z Jiříkova, kde také udělal v místním Spartaku před dvanácti lety první fotbalové krůčky. Jeho talentu si brzy všimli výš, a tak přešel pod Fotbalovou akademii šluknovského výběžku. Z té následně zamířil do Varnsdorfu, kde už byl na očím skautům ústecké Army, v níž strávil pět let. Od loňského léta válí za Neštěmice.

"Máme hodně mladý tým, takže třeba proti Povrlům jsme měli jasně navrch ve všech atributech. Kondice, fotbalovost, zkrátka jsme je přehrávali," vyloví na jaře osmigólový střelec z paměti výhru 8:0. A v áčku trpělivě snáší i případnou pozici náhradníka. "Jsem mladý, jsem vděčný za každou zkušenost. Navíc je tam skvělá parta. Každé minuty, které dostanu, mě posouvají dál," nestěžuje si.

Tadeáš Rybyšár (15) v dresu druholigových futsalistů FC NY Tiradores Ústí nad Labem brání libereckého Brazilce Allana.Zdroj: Czechsportphoto/Kryštof Hanžl

Jako trpělivého mladíka, který sbírá zkušenosti a umí počkat na svou šanci ho vidí i ve futsalu. V dresu ústeckých Tiradores, kteří letos odehráli premiérovou sezónu ve 2. Futsal lize západ, sice proseděl na lavici i několik delších venkovních výjezdů, když však dostal šanci na palubovce, pořádně větral obrany soupeře. "Technicky i rychlostně skvěle vybavený hráč. Má ještě mezery v bránění i v osobních soubojích, ale má toho spoustu před sebou. Pokud udrží trpělivost i pracovitost, může 2. ligu stabilně hrát. Vždy, když dostal příležitost, hru výrazně oživil, a to i proti velice zkušeným mančaftům," zní od trenérů tohoto celku.

A podobně se na závěr vyjádřil i Michal Doboš. "Pro mě je to kluk s obřím potenciálem i pro neštěmické áčko. Do roka, do dvou, pokud zde vydrží. Já osobně doufám, že zůstane, protože je to nesmírně kvalitní hráč."