Modlanští si nechtěli poničit hřiště, proto vzali zavděk možností hrát na umělé trávě v nedalekých Srbicích. „My máme stoleté hřiště. Ale je zajímavé, že se umí samo dát do pořádku. Nechtěli jsme riskovat, navíc na umělkách jsme v zimě trénovali. V sobotu pak trošku nasněžilo, ale druhý poločas už byl v pohodě, to nám pak vyhovovalo více," přiznává Doležal.

Proti Neštěmicím šel Baník už v 6. minutě do vedení, trefil se Ruda. Pak ale diktovali tempo hry hosté z Ústí nad Labem, Zachardu však nepřekonali. „Kdybychom prohrávali, tak by se to těžko otáčelo. Navíc se Zachy při jedné srážce zranil, brněla mu záda. Ještě to na začátku druhé půle zkusil, ale nešlo to. Do branky šel Mára Trhlík, parádně ho zastoupil. Je to kluk, který má Modlany rád, také si zaslouží chytat. Před sezonou jsme jim řekl, že budou chytat oba."

Z obav o výsledek Modlanské vytrhla v 67. minutě branka Ondřeje Kučery. „Zklidnili jsme se, hráli zezadu a ještě přidali třetí gól. Jsme za tři body fakt rádi, je to povedený vstup do jara. Teď budeme hrát v Ústí nad Labem s Brnou, kterou jsme na podzim porazili doma 4:0. Na ten zápas se těšíme, může to dopadnout jakkoliv, zápasy v soutěži jsou vyrovnané," míní Doležal.

Prioritou pro Modlany je zapracovávat do sestavy dorostence, hrát prý budou, i když se Baník bude nacházet na špičce tabulky i uprostřed. „Teď mě hodně potěšil Ondra Kučera, dorostenec, ročník 2005. Byl možná nejlepší hráč na hřišti. Patnáct minut odehrál i můj kluk, máme tam i další, kteří výhledově dostanou šanci. Ale Kůča bude nastupovat od začátku, ten kluk je opravdu hodně šikovný."

A co Michal Doležal, legenda FK Teplice? Uvidí ho fanoušci ještě v dresu modlanského áčka? „Já bych rád, ale měl jsem nějaké zdravotní problémy. Až to půjde, tak si kopnu za béčko a dál uvidím. Hlavně ať hrají ti mladí, z nich máme radost. Rostou vedle starších kluků, z tohoto pohledu je mančaft dobře poskládaný, mladí se mají od koho učit," libuje si kouč Baníku.

SK Baník Modlany - FK Český Lev Neštěmice 3:0 (1:0). Branky: 6. Ruda, 67. Kučera, 83. Formánek. Rozhodčí: Dobrý - Lesák, Krupka. ŽK: 1:2. Diváci: 50.