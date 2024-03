V dramatickou divočinu se proměnil zápas předposledního Mojžíře s pátým Horním Jiřetínem. Hosté ho ovládli 2:1. Tři minuty před koncem poločasu je dostal do vedení Dominik Kocúr. Dít se začaly věci po obrátce stran. V 79. minutě šel po druhé žluté ze hřiště hostující Stanislav Flemmr. Minutu po tom mojžířský Tomáš Stehlík vstřelil vyrovnávací branku. V 86. minutě bylo pro Jiřetín ještě hůře, když se poroučel do sprch i Petr Valeš.

Jenže situace hosty paradoxně stmelila a v 87. minutě rozhodl hrající trenér Václav Štípek o těsné výhře 2:1. „Byl to trošku bláznivý zápas, ale zkomplikovali jsme si ho sami. Ta vyloučení nás stála hodně sil, ale také nakopla, takže jsem nakonec rád, že si odvážíme tři cenné body. Kdybychom byli produktivnější, mohli jsme dohrát ve větším klidu,“ řekl Štípek.

„V prvním poločase nedáme penaltu a dostaneme gól. Po změně stran máme posledních 20 minut tlak, srovnáme, hrajeme proti devíti a stejně prohrajeme. Pak ještě nedáme druhou penaltu. Asi jsou pro nás nějaké zakleté, na jaře jsme kvůli nim přišli už o sedm bodů. Mohli jsme být klidně srovnaní s Libouchcem a místo toho jsme předposlední,“ litoval domácí kouč Aleš Miltner.

ŠÍLENÁ PŘESTŘELKA

Jedenáct branek viděli diváci v Rumburku. Nevídanou přestřelku nakonec rozčísl v poslední minutě hrající manažer domácího celku. Ten skolil Libouchec 6:5.

„Co si budeme povídat, byl to infarktový zápas. Začali jsme hrozně a během sedmi minut prohrávali o dva góly. Důležité bylo, že jsme to nezabalili a hráli dál,“ přiznal Aleš Vavroušek, hrající manažer Rumburka. „Libouchec nebyl směrem do obrany moc dobrý, ale my na tom byli stejně. Každopádně jsme srovnali na 2:2, pak ale přišla chyba v rozehrávce a hosté šli opět do vedení. Naštěstí jsme do poločasu opět srovnali,“ oddechl si.

„Trochu mě mrzí, že jsme to za stavu 5:3 nedotáhli v klidu do konce. Přišly dvě zbytečné a stejné chyby a Libouchec nás gólově srovnal. Naštěstí přišlo nastavení, roh a můj gól. Pro nás je to samozřejmě důležitá výhra,“ neskrýval radost. „Kopali jsme dvě penalty, které byly jasné. Ani soupeř se nedivil. Celkově to bylo divoké, mohlo to skončit klidně 12:8. Myslím si, že jsme měli více šancí a vyhráli zaslouženě,“ dodal.