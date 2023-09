Hrůzný start prožívá Mojžíř. Svěřenci Michala Kubce a Aleše Miltnera čekají i po pěti kolech na první bod, naposledy prohráli 1:4 v Bílině.

Zahrada Čech 2023. | Foto: Miroslav Vlach

„Ačkoliv nás trápí nebývalá marodka, odehráli jsme tentokrát vcelku dobrý zápas. Snad poprvé jsme i vedli, bohužel nás srazily dva hloupé góly. První jsem zavinil já v brance, jelikož jsem musel zaskakovat mezi třemi tyčemi, druhý pak byla zbytečná penalta,“ litoval Michal Kubec. „Do nějaké 60. minuty to byl vyrovnaný duel, možná jsme i byli nebezpečnější, ale gól na 2:1 nás srazil do kolen a pak už si s námi Bílina dělala co chtěla. Taková porážka nás mrzí, bohužel se z toho nějak nemůžeme vyhrabat.“

Mojžíř navíc řeší další problém, v Bílině totiž přišel o další dva zraněné hráče. „Vůbec nevím, s kým odehrajeme středeční pohár,“ pokrčil Kubec rameny. (db)