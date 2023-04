Tým z Děčínska na poslední chvíli posílil svůj velmi úzký kádr. „Vrátil se nám Chlan z Podluží, udělali jsme ještě jednoho kluka z Mělníka. Řešíme ještě Jakuba Chladu, který údajně podepsal přestup někam do Německa. Doufám, že ale zůstane,“ dodal na závěr David Dvořák.

Tři bráchové ve Skoroticích: Pepa áčku vystřelil hattrickem výhru v Povrlech

V podobném duchu se neslo také hodnocení hostujícího kouče Václava Strádala. „Těžký terén, navíc oběma mančaftům chybělo dost hráčů, takže z tohoto pohledu velmi náročný duel. Promarnili jsme šanci na tři body, jelikož jsme nebyli schopní přidat druhý gól a soupeř nás za to v závěru potrestal. Penalty už jsou pak loterie. My bereme dva body z Rumburku, kde se nám dlouhodobě nedařilo, myslím, že je to maximum, co jsme tam mohli vytěžit. Je to potvrzení výhry s Pokraticemi, zatím se ale na ten fotbal kvůli povrchu nedá moc koukat, je to spíš o bojovnosti.“

MOJŽÍŘ VENKU DÁL TÁPE

Doma bodují, venku to ale na jaře fotbalistům Mojžíře stále nejde. Tentokrát prohráli 0:3 ve Šluknově. „První půle z naší strany nebyla špatná, sice jsme brzy inkasovali, ale poté jsme byli více na míči. Bohužel jsme si nevytvořili dlouho žádnou šanci, a když už, tak jsme ji neproměnili, za což přišel brejk a gól na 2:0,“ láteřil po utkání kouč Michal Kubec.

FOTO: Neštěmice nadělily Tisé osmičku, ta hledá nového předsedu

„Druhá půle už byla taková nemastná, neslaná. My jsme se sice snažili s výsledkem něco udělat, ale hráli jsme jen po vápno. Opakuje se stále to samé, nehrajeme úplně zle, ale strašně se nadřeme na gól a naopak dostáváme strašně laciné branky. Nedokážeme si pomoct ani žádnou standardkou, na tom musíme zapracovat,“ kroutil hlavou lodivod aktuálně čtrnáctého celku tabulky.