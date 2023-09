„Přitom první poločas jsme nezačali vůbec špatně. Měli jsme i šance, které jsme ale bohužel nedokázali proměnit a soupeř nás ihned ze všech brejků potrestal,“ povzdechl si.

FOTO: Libouchec ztratil vyhraný zápas. Nové Sedlo spasila penalta v nastavení

„Druhý poločas jsme na začátku inkasovali další branku a už se to jen dohrávalo. Trápí nás rozsáhlá marodka, kdy máme zraněných hned pět hráčů. Někteří sice se sebezapřením již nastoupili, ale stále to není ono. Navíc teď půjdeme do klíčových zápasů se soupeři, kterých se bude záchrana také nejspíš týkat, takže se budu modlit, že se alespoň někdo dá kupy,“ neskrýval obavy před nadcházejícími duely pravdy.