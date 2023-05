„Dobroměřice jsou těžký soupeř, vždy chtějí hrát fotbal, stejně jako my, takže pro diváky je radost se na to dívat. Někdy přestřílíme my je, někdy zase oni nás. Tentokrát to vyšlo nám,“ nabídl pohled z liboucheckého tábora trenér Václav Strádal.