Domácí od začátku věděli, že k reálné šanci na záchranu potřebují zvítězit za tři body. Jenže jako by je svazovala nervozita z důležitosti utkání. Hosté se v úvodní dvacetiminutovce díky Ajmovi se Stehlíkem dostali do dvoubrankového vedení, a přestože ještě do poločasu snížil Fiala, po změně stran už to byla od Mojžíře spíše křeč.

"Chyběl nám drajv," věděl i domácí kouč Aleš Miltner. "To, co jsme měli v Dušníkách, v Pokraticích nebo v posledních zápasech doma, to tam zkrátka nebylo. Hráči k tomu přistoupili špatně, tři, čtyři chtěli hrát, zbytek k tomu přistoupil tak nějak alibisticky stylem 'hlavně abych já neudělal chybu'," pokračoval v hodně trpkém hodnocení.

"Myslím, že rozhodl fakt, že si konečně sedlo to, co chceme hrát. Kluci už si na to zvykli, musím je všechny do jednoho pochválit, splnili to, co jsme po nich chtěli," uvedl hrající trenér Libouchce Marek Smetana.

Největší tutovku měl po hodině hry Kugler, jenže zcela osamocen z velkého vápna přestřelil. "Za stavu 1:2 jsme měli obrovskou šanci, náš hráč byl sám na šestnáctce, ale místo aby si to v klidu zpracoval, z voleje přestřelil. To je věc, která nás provází celou sezónu, chybí nám frajer, který by dal 20 gólů. Každý mančaft má někoho, kdo to na sebe v těžkých chvílích vezme, my jsme neproměnili strašně moc šancí. Během jara jsme se hrozně nadřeli na gól, kolikrát nás srazily i penalty," mrzelo trenéra Mojžíře.

"Pozdě jsme zareagovali na to, jak si Libouchec chodil pro míče do hloubi pole. Sice jsme to pak vytáhli, ale to už jsme prohrávali 0:2. Teď převládá velké zklamání, hlavně asi z toho výkonu. Štve mě, že si to vždycky vybereme před našimi fanoušky. Místo aby to tu byla nedobytná tvrz, tak tu prohráváme. Máme lepší bilanci venku než doma, to je asi také jeden z důvodů, proč pravděpodobně půjdeme dolů," klopil zklamaně oči.

Mojžíř ještě má teoretickou naději. "Nikdy nevíte, je otázka, co přihlásí Brná či jak na tom budou další kluby. Ale dolů někdo určitě půjde a myslím si, že ten počet sestupujících zůstane zachovaný," zůstal Miltner realistou. Jeho svěřenci jsou aktuálně předposlední a to je ještě po středeční dohrávce mohou přeskočit poslední Strupčice. V posledním kole by tak potřeboval výhru v Novém Sedle a zároveň shodu dalších výsledků.

"Buďme k sobě upřímní, pokud budeme znovu na chvostu a budeme předvádět to, co dnes, tak říkám na rovinu pojďme do I. B třídy, dejme mančaft dohromady, aby se mladí kluci vykopali, a po podzimu si řekněme zda chceme nebo nechceme zpět nahoru," přemítal šéf mojžířské lavičky o další budoucnosti.

I v případě sestupu by mu měl zůstat kádr pohromadě. "Nemám signalizovaný žádný odchod, což kvituji. Jádro kolem Aleše Vitáska by mohlo mít šanci na reperát v podobě návratu, takže bychom to mohli postavit kolem nich. Máme avizované dva příchody, takže tým bychom měli posílit a především doplnit. Možná tedy potřebujeme spadnout, abychom se otrkali, a pak se můžeme pokusit o návrat, už jen kvůli zdejším fanouškům, protože ti si to zaslouží," dodal.