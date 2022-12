Soubor trenéra Petra Lédla uspěl i ve Svádově, odkud si odvezl dva body za výhru 4:3 na penalty. Proti třináctému celku tabulky ale možná u lídra čekali víc. „V hlavách jsme na zápas nebyli úplně optimálně připravení,“ přiznal po utkání Lédl. „Takový ten vrchol podzimu jsme měli v minulém kole proti Bohušovicím, tentokrát se nám motivace hledala těžce, a podle toho to vypadalo. Všude jsme byli o krok později, naopak na domácích bylo vidět, že opravdu chtějí, jezdili, a my jsme tak po zásluze celkem brzy prohrávali 0:2.“

Přesto ale jeho svěřenci dokázali vstát z mrtvých a skóre otočit. „Trochu až neuvěřitelně,“ uculil se kouč Dušníků. „Jenže v poslední minutě se zase ukázalo to, co nás trápilo celé utkání. Zbytečný nedůraz, po němž jsme Svádovu dovolili srovnat. V penaltách jsme sice získali bonusový bod, ale pro soupeře asi bylo trochu kruté, že jsme si nakonec odvezli více bodů my,“ přiznal objektivně. „Zaplať pánbůh za to, teď nás čeká zasloužený odpočinek,“ dodal.

Jen o skóre druhé budou zimovat Malšovice. Nováček z Děčínska zakončil snový podzim jasnou výhrou 5:1 na půdě nebezpečných Bohušovic. Hosté rozhodli v úvodu, kdy během čtvrt hodiny opařeným domácím nasázeli tři góly. „Měli jsme skvělý začátek, to domácí zaskočilo. Hodně jsme se připravovali na kanonýra Ortbauera, který si kromě proměněné penalty, vlastně ani neškrtl. Když Bohušovice snížily na 1:3, hnaly se za dalším gólem. Jenže my jsme přidali další dva a bylo po zápase. Podzim? Neskutečný,“ usmíval se kouč vítězů Josef Florián.

V ROUDNICI NESTAČIL UKAZATEL SKÓRE

Kuriózní situace nastala na umělé trávě v Roudnici nad Labem. Domácí rezerva v přestřelce zdolala Dobkovice 10:5, ovšem jelikož tamní ukazatel nedisponuje dvouciferným skóre, až do závěrečného hvizdu svítila na tabuli pouze devítka.

„V posledním utkání podzimní části jsme chtěli naplno bodovat. První poločas jsme soupeře jasně přehrávali a dali jsme šest gólů. Z naší strany to byl asi nejlepší výkon v podzimní části,“ pochvaloval si pětačtyřicetiminutovku, kterou jeho svěřenci vyhráli 6:0, domácí trenér Bedřich Matoušek. „O poločase jsem na hráče apeloval, aby soupeře nepodcenili. To se bohužel moc nepovedlo, druhou půlku jsme 5:4 prohráli, kluci už se asi viděli na dokopné. Konečný výsledek 10:5 je hodně divoký, diváci alespoň viděli hodně gólů,“ dodal.

Ještě horší nálada byla na straně poražených. Před rokem byli na třetím místě, nyní se krčí na dvanácté pozici. „Co k tomu říct. Zase jsme sbírali hráče po vesnici. Někdo přišel, někdo nepřišel. Naše klasika. První poločas byl z naší strany hrůzostrašný, po změně stran se to vlastně víceméně dohrávalo. Dostali jsme červenou, kdy náš hráč neunesl fakt, že na něj byl doslova likvidační zákrok a jeden z domácích nebyl vyloučen. Vysvětlení sudího pak bylo komické. S podzimem nejsme spokojeni. Ale jak už jsem během sezony říkal, odešlo nám postupně šest, sedm klíčových hráčů a náhradu jsme nesehnali. I proto to vypadá tak, jak to vypadá,“ smutně pravil dobkovický vůdce lavičky Zdeněk Štol.

Fotbalisté České Kamenice zakončili podzim těsnou porážkou 2:3 v Českých Kopistech. Prohráli tak poslední čtyři zápasy, k dobru mají dohrávku s Heřmanovem. „Neměli jsme ale prohrát. Byli jsme lepší, ale nedávali jsme tutové šance. Naopak jsme lacině inkasovali, třeba vítězná branka domácích byla z naší strany hloupá. Završili jsme tak příkladně hodně špatný podzim. Nejsme v dobrém rozpoložení,“ hlesl Josef Rákosník, trenér České Kamenice.