„A to máme ještě domácí zápas v posledním kole k dobru. Nakonec to je lepší pozice, než jsme měli loni,“ vrátil se k sezóně, v níž nakonec Mojžíř vystoupal na 30 bodů, vedoucí mužstva Roman Měrka.

„Vstup do utkání jsme měli dobrý, jenže po prvním gólu jsme úplně odešli. To vyústilo ve vyrovnání, a to jsme ještě mohli být rádi, že jsme neinkasovali znovu. O pauze jsme si řekli, co chceme změnit, ale druhý poločas jsme začali tak, jako jsme skončili ten první,“ líčil trenér Michal Kubec.

Fotbalisty Ústí povede Sochor, sportovním manažerem bude Zoubele

„Pomohlo nám až dvojité střídání, kdy Vondráček a zejména pak Stehlík, naši hru výrazně oživili. Nakonec se nám podařilo překlopit vítězství na naší stranu díky dvěma skvěle kopnutým standardkám,“ kvitoval dva přesné zásahy Víta Fialy a tříbodový zisk ze hřiště, kde to podle jeho slov bývá vždy těžké.

To domácím do řeči příliš nebylo. „Omlouvám se, ale nebudu to hodnotit, nechci být sprostý,“ prohodil stroze Milan Hejna, jenž odmítl jakékoliv vyjádření stejně jako záložník Tomáš Vlasák.