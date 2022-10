Co stojí za zpackanými závěry? Podle kouče Svádova řada faktorů, o kterých běžný návštěvník fotbalových zápasů neví. Přibyl nechce, aby jeho slova zněla jako výmluvy, například když přijde řeč na zraněné, zdůrazní, že zraněné má každý. „Máme nezkušené kluky. Někteří jsou ještě mladí, neošlehaní. A jiní nehráli vyšší soutěže, což je pro vypjaté momenty v zápasech potřeba. Kopisty je v kádru mají, i proto ten závěr zvládly lépe. Nám někteří před sezonou skončili, někteří odešli na Střekov. Ten tým je perspektivní, ale nedostatek zkušeností nás zkrátka stojí body.”

Přibyl, který zápasy nesmírně prožívá a každý neúspěch si bere, si všimnul, že jeho svěřenci neumí hrát s náskokem v zádech. „Na jaře jsme se zachraňovali, některé zápasy jsme dotahovali. A přišlo mi, že nám to vyhovovalo víc. Teď se kluci jakoby bojí, když vedou. Nejsou v klidu, nepodrží balon. Dostanou branku a zpanikaří. Je to hodně psychická záležitost, sérií porážek klesá sebedůvěra. A jak víte, tak sport je hodně o hlavě.”

Svádovu v posledních zápasech chybí kapitán Petr Janouš, který pracuje jako celní policista. „Bez něho mužstvo jakoby neexistuje. On dokáže ostatní seřvat, svými výkony strhnout. Tenhle bojovník nám chybí, tým je bez ducha. Bohužel musel na hranice kvůli uprchlíkům. Nevíme, kdy zase bude,” štve Přibyla. Lepší výkony by si představoval od Lukáše Pittnera, který tým oslabil na pět zápasů ze extempore se svým spoluhráčem, k němuž došlo v Křešicích. „Už se vrátil, ale byl poloviční. Navíc pořád mluvil s rozhodčím, neměl dobře nastavenou hlavu.”

Přitom v září Svádovští porazili Velké Březno i Střekov, po pěti kolech měli 8 bodů. Nyní mají stejný bodový zisk, kol už je odehráno devět. „Po derby jsme si mysleli, že to bude dobré. Chtěli jsme hrát klidný střed tabulky, ale teď už jsme to museli přehodnotit. Budeme hrát o záchranu, to je realita.”

Pavel Přibyl se bude snažit v lednu mužstvo posílit, dobře ale ví, že to bude vzhledem k finanční situaci klubu velmi těžký úkol. „Svádov je nejchudší klub v soutěži, možná i na celém okrese. A to jsem opravdu nepřestřelil. My totiž patříme pod Střekov, kde je víc klubů. Naštěstí se u nás hraje americký fotbal, z toho nějaké peníze jsou. Ale jinak jsme opravdu chudí, nemůžeme si dovolit udělat přestupy jako například Hostovice nebo jiné kluby.”

Přesto Přibyl slibuje, že v zimě pro posílení udělá maximum. „Chceme tři čtyři lidi, aby šla kvalita nahoru. Hlavně aby to byli kluci se zkušenostmi. Jsme tu všichni srdcaři, nebereme za fotbal peníze. Já vidím, že když se trápím, tak se mi to podepisuje na zdraví, to nechci. I manželka je ze mě hotová. Ale nedokážu se na to vykašlat, jsem tu 20 let, mám tu i syny. Věřím, že to zlomíme, že půjdeme nahoru. Perspektivu tam vidím, jen si kluci musí správně nastavit hlavy.”