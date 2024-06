"To, co jsem měl možnost si přečíst v rozhovoru s Rilkem a Králíkem se rozhodně nezakládá na pravdě. Z pozice sportovního manažera jsem měl za úkol pouze sportovní stránku A mužstva. Nikdy jsem se nezajímal o financování klubu, to nebyla má starost. Určitě nemohu za to, že hráči nenastoupili proti Neštěmicím. To pro mě bylo stejným překvapením jako pro fanoušky, sponzory a výbor klubu. Stejně tak nemohu za to, že se klub odhlásil ze soutěže. O tom rozhodoval pětičlenný výbor a nikoliv já, pan Štráchal či pan Patera," reagoval rezolutně.