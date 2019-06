Fotbalisté Brné prohráli poslední zápas krajského přeboru. Na domácí půdě nestačili 1:4 na Jílové, ačkoliv po penaltě Demčenka vedli 1:0.

„Jsme rádi, že je konec. Jaro se nám nepovedlo, měli jsme spoustu zraněných, díky bohu, že nám vyšel podzim, kdy jsme udělali dost bodů a vyhnuli se přímým bojům o záchranu,“ oddechl si kouč Tomáš Heřman.

„Přes léto dáme dohromady zraněné hráče, doplníme kádr, už máme některé hráče vyhlídnuté, a chceme, aby byl příští ročník lepší,“ dodal.

Fotbal, krajský přebor, 30. kolo:

Brná - Jílové 1:4 (1:1)

Branky: 13. Demčenko J. (pen.) – 51. a 68. Vosecký, 15. Just, 88. Pícha.

ŽK: Gajdarski An., Stach, Demčenko J. – Vosecký, Kolář, Florián.

ČK: 71. Florián (JIL).

Rozhodčí: Průša – Suchánek, Hanzal.

Diváci: 186

SK Brná: Páv – Ren (85. Gajdarski Ad.), Procházka (46. Demčenko V.), Bartoš, Satek – Dušek, Smetana (C), Gajdarski An., Stach – Demčenko J., Jelínek.