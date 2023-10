„Také to nechápu,“ kroutil po utkání hlavou neštěmický trenér Jan Deutsch. „Přitom vstup do utkání jsme měli výborný, brzy jsme vedli, možná proto jsme pak polevili. Vystřídal jsem hráče, které jsme potřebovali pošetřit, nevím, zda tohle byl ten důvod…,“ hledal marně příčiny výpadku jeho svěřenců. „Udělali jsme tam dvě zbytečné chyby, propadli jsme a soupeř to potrestal.“

Ačkoliv někteří trenéři by své ovečky za takový počin pořádně sepsuli, Deutsch zůstal klidný. „To by nemělo smysl, když jsem přišel do kabiny, kluci to věděli sami. Rozebereme si to až na tréninku a připomeneme si to také v pátek před zápasem.“

Podle šéfa neštěmické lavičky je to hlavně o hlavě. „Za stavu 3:0 jsme měli šanci ještě na čtvrtý gól, místo toho domácí snížili, pak hru zjednodušili s tím, že nemají co ztratit a na nás to stačilo. Přitom na hráče člověk i křičí z lavičky, ať hrají v klidu a zodpovědně dozadu, ale my zkrátka chceme dávat góly,“ uzavřel nepříjemné hodnocení.