„Nejsem člověk, který by říkal, že chceme hrát jen o záchranu, to je podle mě špatně. Rád bych se popral o horní polovinu tabulky,“ prohlásil sebevědomě trenér Deutsch i přesto, že se vedení nepodařilo přivést do týmu ani jednu výraznější posilu. „Jednu jsme měli rozjednanou, ale ta to nakonec odřekla. Přesto si myslím, že máme dobrý tým. Chceme dát šanci mladým hráčům, kterým já osobně věřím. Už loni v zimě hráli hodně, a ukázali, že na to mají. Teď v létě potrápili Mojžíř a porazili Střekov.“

Arma má béčko, Lovosice hledají zakončovatele

Neštěmice začaly přípravu už v polovině července, zatím trénují dvakrát v týdnu. Azylem jim je Vaňov. „Máme hřiště v rekonstrukci, ale i sem, ačkoliv je to trochu z ruky, mi stabilně chodí čtrnáct, patnáct hráčů. Zatím jsem spokojený,“ pochvaloval si neštěmický trenér.

Tým kolem Patrika Láchy, který by měl, jakožto bývalý mládežnický reprezentant a účastník finále ME U19, být opět jednou z hlavních person, se vrátil do krajského přeboru po čtyřech letech, kdy ho o soutěž níž poslal nečekaný pád Olympie Praha, namísto Vítkovic.

„Máme rozjednané ještě jedno jméno, ale zatím nechci nic konkretizovat,“ dodal přeci jen na závěr trochu optimističteji Deutsch. Vyplatí se tentokrát Českému Lvu cesta skrz mládí?

LETNÍ KLASIKA

Libouchec. Místo, kam fotbalisté většinou přicházejí, než že by odsud mizeli. Nejinak tomu je i letos. „Z Hostovic jsme získali Jiřího Štolbu, z Neštěmic Antonína Černohorského, jinak se nic nemění. Trochu mě mrzí, že nepřišel z Dobkovic brankář Plášek, máme tu dva mladé kluky a chtěl jsem, aby měli vedle sebe někoho zkušeného, ale jinak jsem spokojený,“ řekl trenér Libouchce Václav Strádal.

Slovan postupně zaplňuje soupisku, chybí jen Costa, který je v Austrálii

Ten tentokrát nastavil start přípravy až na 20. července, tým trénuje třikrát v týdnu, ale v polních podmínkách. Nepovedla se totiž rekonstrukce hřiště, které tak připomíná spíš vyschlou louku. Libouchec už zdolal FK Ústí B 2:1, čekají ho ještě Krupka a Srbice.

CHTĚJÍ HRÁT VÝŠ

Na konci loňské sezóny zvažovali, zda zůstanou v I. A třídě. Setrvali, a pro nadcházející ročník má Mojžíř vyšší cíle, než boj o záchranu. „Určitě chceme hrát alespoň klidný střed, pak uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál,“ předeslal trenér Michal Kubec. Ten se sice musí obejít bez Brandejse, který odešel ve volném přestupním okně do Dobkovic, a také bez Čisára, jehož zlanařily Trmice, a bez Žida, který přerušil kariéru. Vítá ovšem dvě velké posily.

„Petr Novák z Velkého Března, s nímž jsme jednali už od zimy, a také Venca Sloup z Neštěmic nám hodně pomohou.“ Přípravu načal tým 26.7., na turnaji zdolal 2:1 Neštěmice B a padl 2:3 s Velkým Březnem.