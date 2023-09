„Zápas se Srbicemi je vždy zajímavý, hráči se mezi sebou velice dobře znají. Moc dobře víme o jejich kvalitách a jde vždy jen o to, kdo má lepší aktuální formu,“ načal hodnocení zápasu trenér vítězů Jan Deutsch. „Tentokrát jsme však potřebovali po povedených výkonech zabrat i bodově. Myslím, že pro diváky to musel být atraktivní zápas se spoustou šancí na obou stranách,“ pochvaloval si úroveň duelu.

Neštěmice vedly 1:0 a 3:1, osm minut před koncem však hosté srovnali z penalty. Ta byla ale vzápětí odpískaná i na druhé straně, chladnou hlavu zachoval Lácha.

„Až do poslední minuty se hrálo naplno,. Z mého pohledu jsme měli více gólových příležitostí, i proto zůstaly body doma. Do příštích zápasů ale musíme jednoznačně zapracovat na koncovce,“ upozornil neštěmický kouč. „Velký dík patří i divákům, kteří chodí v hojném počtu a věřím, že si cestu na stadion najdou i po našich dvou venkovních zápasech, které nás nyní čekají,“ kvitoval na závěr nejvyšší návštěvu kola.

CHYBÍ KLID V KONCOVCE

Lídrem zůstává i nadále Brná, která doma udolala Žatec 4:2. Ačkoliv vedla 1:0, nakonec musela otáčet nepříznivý stav. "Řekl bych, že to bylo podobné jako zápas v Jílovém co se neproměňování šancí týče. Za stavu 1:0 jsme měli v první půli tak čtyři nebo pět tutovek, jenže jsme je neproměnili," líčil sportovní manažer Brné Martin Vrtiška.

"Daří se nám dostávat do šancí, ale ta efektivita je zatím špatná," krčil rameny. "Soupeř dvěma slepenými góly po změně stran otočil skóre, což nás trochu opařilo, ale po krátkém trápení jsme se dokázali dostat do našeho režimu a zvládnout zápas za tři body. Herně to ale není ideální, chybí nám klid v koncovce," uznal.

Pět branek nasázeli v souboji juniorek v Mostě ústečtí mladíci, kteří si tak přivezli cennou výhru 5:3. Arma musela dohánět poločasové manko 1:2, dvěma brankami přispěl k obratu Miroslav Mraček.