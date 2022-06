Neštěmice jedou, na jaře vyhrávají jako orchestr. Jejich klíčový hráč, špílmachr i střelec Patrik Lácha navíc předvedl parádičku, která se těžko dělá i na play stationu. Skóroval a do osobních statistik připsal už 38 gól sezony! "Třeba to zaokrouhlím, ale důležité je, že se nám daří jako týmu," prohlásil před kabinou, kde jeho spoluhráči zpívali vítězný pokřik Vysoký jalovec účastník mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 19 let 2011, nyní 30letý mazák.