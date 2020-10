Osmým kolem pokračovala I. A třída fotbalistů. Na čelo tabulky se v něm po výhře 4:2 nad Roudnicí vyšplhaly Neštěmice, které touží po návratu do krajského přeboru. Alespoň bod bere po penaltové porážce s Liběšicemi Chuderov, derby Libouchec-Střekov se neodehrálo. Střekovští fotbalisté totiž podruhé za sebou nedorazili k utkání.

„Nechci se v tom nějak moc šťourat. Celý týden jsme se připravovali na zápas, soupeř ale nedorazil,“ řekl kouč Libouchce Václav Strádal, jenž nechtěl rozebírat detaily. „To je v kompetenci svazu, jak to vyřeší, my ale chtěli hlavně hrát fotbal,“ reagoval na fakt, že by jeho tým mohl získat kontumačně tři body. Střekovští fotbalisté totiž po zápase s Proboštovem nepřijeli ani k dalšímu zápasu. Kádr dřívější fotbalové bašty navíc opouštějí další hráči, podle informací Deníku dokonce hrozí, že Střekov soutěž vůbec nedohraje, což by mohlo mít fatální následky.

Do příjemné nálady před nucenou přestávkou se naopak dostali fotbalisté Neštěmic, kteří díky své výhře a zaváhání Dobroměřic poskočili do čela tabulky. Ani neštěmické vítězství se však nerodilo lehce. Za stavu 3:2 totiž Roudnice vyrovnala, jenže kvůli ofsajdu gól neplatil. Zatímco hosté protestovali, domácí rychle rozehráli a ze samostatného úniku přidal čtvrtý zásah Lácha.

„V prvním poločase jsme potvrzovali roli favorita a měli spoustu šancí. Ve druhém už to nebylo takové, přizpůsobili jsme se, nedali dvě tutovky a začali se bát o výsledek,“ hodnotil trenér Jan Deutsch. „Proč jsme nehráli stále jako na začátku? Kdybych znal recept, tak už jsme byli v přeboru asi před rokem. Když kluci zjistí, že je soupeř hratelný, tak podvědomě poleví. No a pak je těžké je zase nastavit,“ štvalo neštěmického trenéra. „Soutěž máme rozehranou dobře, teď mě jen mrzí, že je ta pauza. Nevíme, zda nás nechají hrát, trénovat. Bude to ještě těžké,“ neskrýval obavy.

Po všech bodech sahal i Chuderov, který díky penaltě z 85. minuty vedl nad Liběšicemi 3:2. Hosté naopak pokutový kop v 90. minutě zahodili, z následného tlaku a rohového kopu ale přeci jen vytěžili vyrovnávací trefu, navíc pak uspěli i v rozstřelu.

1.A třída dospělých, 8. kolo:

TJ ČSAD Libouchec - TJ Střekov - nesehráno

FK Chuderov - SK Liběšice 3:3 pen. 3:5

Branky: 53. Klier, 71. Řezníček, 85. z pen. Řezníček - 13. Mikina, 67. Vlasák, 92. Vlasák

FK Český Lev Neštěmice - SK Roudnice n.L. 4:2

Branky: 11. Pavlíček, 15. Klaser, 60. z pen. Lácha, 90. Lácha - 25. Slavíček, 75. Matuszewski