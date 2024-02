Výhru s litoměřickým protivníkem obstaral dvěma zásahy Patrik Lácha, o zbylé branky se podělili Barnat, Černý a Čada. "Byl to ale takový zápas, kdy se nám moc nechtělo. Bylo to hrozné, utrápené," nebyl přesto spokojený neštěmický lodivod.

Čím to?

Určitě se na tom podepsala i absence pěti hráčů ze základní sestavy. Měli jsme jen jednoho hráče na střídání, šanci dostala řada mladých odchovanců.

Jak jinak hodnotíte přípravu jako celek?

Proti loňsku jde znát určitě zlepšení. Chodí nás dost, což je dané i tím, že to máme spojené s béčkem, takže počet hráčů na trénincích je výborný.

Co se zápasů týče, porazili jste Vyšehrad (4:1) a remizovali jste s Dobroměřicemi (3:3). Jak už je u vás tradicí, znovu jste zvolil neokoukané soupeře…

Je to tak. Tady v tom našem fotbalovém rybníčku se všichni známe, protivníci vědí, na koho se připravit u nás a my zase známe je. Mnohde navíc bývají třeba i nějaké křivdy a křížky z minulých zápasů, takže je zbytečné riskovat třeba případná zranění. V zápasech proti neznámým soupeřům nesmíme nic podcenit. Navíc se rádi podíváme i jinam (úsměv).

A s výkony v těch dvou zápasech jste, na rozdíl od Pokratic, spokojený?

Hráli jsme slušně (úsměv). Jde o týmy, které hrají ve svých soutěžích o postup nebo mají ty nejvyšší ambice, takže to pro nás byly kvalitní prověrky. Podobné to bude i proti Kralupům, s nimiž nás za týden čeká generálka ve Velvarech.

Co od ní očekáváte?

Především daleko větší účast a chuť od hráčů. Doufám, že už budeme kompletní a že na hráče bude trochu tlak s tím, že za týden začínají mistráky a hrají o místo v sestavě.

A jaké bude jaro v Neštěmicích?

Nechci tu mluvit o nějakých postupech a podobně. Jsme v klidném středu tabulky, nejdůležitější pro nás bude vtáhnout do týmu další kluky z těch ročníku 2001, 2002 a 2003 a budovat tým tak, aby měl perspektivu i do budoucna.