V souboji dvou zatím neporažených celků přivítal před téměř dvěma stovkami diváků Libouchec na svém pažitu Dobroměřice. Svěřenci Václava Strádala sice začali díky trefě Davida Řezníčka lépe, jenže Dobroměřice ještě do přestávky odpověděly třemi trefami. Minutu před odchodem do šaten navíc musel střídat domácí brankář Mrázek, a když zvýšil krátce po změně stran zkompletovaným hattrickem na 4:1 Josef Plachý zdálo se, že je hotovo. Domácí však duel nezabalili, jenže hosté přidali další dvě branky a Vlasákova korekce v závěru tak už nic neřešila. Libouchec musel skousnout první letošní porážku v poměru 3:6 a spadl na třetí příčku.

Na druhé pozici ho vystřídaly Neštěmice, které se netají ambicemi čítající návrat do krajského přeboru. V Chuderově sice ztratily první pětačtyřicetiminutovku, v níž poslal domácí do vedení Václav Rohlík, po hodině hry ale srovnal Lácha. Krátce na to obrátil vývoj Pavlíček, jenž přidal v závěru i druhou trefu, výhru 4:1 pak pečetil Matěj Klaser.

STŘEKOV SE DOČKAL ASPOŇ PRVNÍ BRANKY

Další debakl utržil Střekov, který doma hostil Liběšice. Svěřenci Tomáše Votavy a Aleše Fialy se sice dočkali první branky v letošní sezóně, kterou jim hosté prakticky darovali, to bylo ale jediné pozitivum. Po Stakičově trefě na 1:3 sice měli domácí i další šance, jenže nedokázali je proměnit, naopak hosté ještě do poločasu stihli bůra a o osudu zápasu tak bylo rozhodnuto.

Čtyři branky si připsal vicemistr světa do 20 let z roku 2007 Michal Held, po dvou brankách přidali Mikina a Svoboda. Střekov je po čtyřech kolech jediným týmem, jenž letos nezískal v I. A třídě ještě ani bod, navíc ho tíží katastrofální skóre 1:24. Jen o dvě příčky lépe je na tom Chuderov, naopak Neštěmice a Libouchec se vyhřívají v elitní trojce.