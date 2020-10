Lácha, Lácha, Lácha. Třikrát sláva bývalému mládežnickému reprezentantovi ve službách Neštěmic. Vlastně čtyřikrát. Hlavně jeho čtyři góly totiž posunuly Neštěmice do dalšího kola krajského poháru, a to i přesto, že prohrávaly už čtyřbrankovým rozdílem!

Fotbalisté Neštěmic ilustrační | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

Poločas 4:1, po hodině hry stav 5:1 pro Junior Děčín. I z takové šlamastyky se dokázali svěřenci Jana Deutsche vyhrabat. V 64. minutě totiž načal své galapředstavení Patrik Lácha, jenž v závěrečné čtvrthodině třemi brankami během osmi minut srovnal na 5:5. „V poločase byl úkol jasný, minimálně srovnat. Moc jsem nevěřil, že bychom to mohli v základní hrací době ještě otočit, takže to je takový bonbónek,“ líčil po zápase neštěmický trenér Jan Deutsch. Parádní otočku však dokonal dvě minuty před závěrečným hvizdem David Adamec a neštěmický expres tak prosvištěl do jarní části.