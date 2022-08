Chlumec půjde do nového ročníku pod taktovkou nového kouče. U týmu po sezóně skončil Roman Veselý, jeho nástupcem je Miloslav Procházka. Jeho svěřenci zatím v přípravě honí fyzičku, nový lodivod se netají smělými plány. „Chceme skončit do 4. místa,“ pravil odhodlaně.

K tomu by měl pomoci i návrat Jana Malce, jenž na jaře pomohl vykopat postup Pokraticím. „Není to jen o něm, hledáme ještě minimálně jednoho hráče a jednoho brankáře, to je pro mě stěžejní. Bohužel to je nedostatkové zboží. Pak jsou kluci, kteří k nám třeba chtějí, ale mateřské kluby je nepustí,“ povzdechl si. Chlumec už v přípravě zdolal 4:3 Černiv, 13.8. hostí Krupku.

ZMĚNY V HOSTOVICÍCH

Hostovice se v I. B třídě zachránily, přesto tým opouští trenérské duo Jaroslav Dvořák – Roman Löffler. „Rezignace přišla po špatné jarní části, když se nepodařilo po kovidových pauzách tým správně nastartovat. Oba věří, že s novým koučem přijde i nový impulz pro tým a nadále budou, avšak v jiných pozicích, pomáhat fotbalu v Hostovicích,“ stojí na Facebooku klubu.

„Příprava začala až 5.8., v úterý jsme měli sezení, kde se rozhodlo o novém trenérovi,“ upřesnil Deníku Löffler. Tím je nakonec 55 letý Oleksandr Vepryk, pro bývalého trenéra mládeže Army, Povrlů či Svádova jde o první štaci mezi seniory.

V přípravě čekají Hostovice Černiv a Liběšice. Končí také Jiří Štolba a Petr Doubek, naopak novými tvářemi jsou Marcel Luňák (Unčín), Lukáš Berky (Brná), Lukáš Poborský (Povrly), Bohouš Matys (Heřmanov) a Martin Gajdoš.