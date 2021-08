Libouchec přivedl střelce Pittnera

Dá se říct, že fotbalový Libouchec prožívá každé léto svůj evergreen. Start náročné fyzické přípravy už na začátku července, kvalitní soupeři a prakticky neměnný kádr. Letos s výjimkou příchodu elitního svádovského střelce Lukáše Pittnera, jenž zkusí štěstí o soutěž výš.

„Jiných posil nebylo třeba, kádr jsme měli hotový už z loňska, kdy se toho ale moc neodehrálo. Roky to bývá v Libouchci tak, že nikdo neodchází, spíš ti hráči s věkem končí s fotbalem, nebo přejdou do béčka,“ pochvaluje si trenér mužstva Václav Strádal.

I letos začal jeho tým přípravu už 6. července, tentokrát ovšem nejde o nic výjimečného, vždyť soutěž začíná už 7. srpna. „Po jednom tréninku jsme dostali v Brné 11 gólů, ale tam rozhodla špatná čtyřminutovka v první půli, kde jsme dostali čtyři branky a tak nějak se z toho sesypali. Druhá půle už byla výrazně lepší, ale já beru přáteláky spíš jako zpříjemnění fyzické zátěže. Chci, ať kluci běhají, a že herně občas něco neklapne není zas až takový problém,“ vysvětluje dlouholetý libouchecký kouč.

„Málokdy přivezeme na přípravný duel kompletní kádr. Kluci mají rodiny, jedou na dovolené, letos je to ještě umocněné tím, že se hraje už na začátku srpna. Pro mě je důležité, aby byli připravení a přítomní na mistrovské zápasy,“ dodává.

Přesto jeho tým zvládl další dvě utkání, byť proti juniorským týmům. Naděje Army zdolal 5:4, Děčín porazil 4:3. V generálce se postavil silným Srbicím.

Do soutěže vstoupí jeho svěřenci domácím soubojem s Mojžířem, který se místo Chuderova vrátil do I. A třídy.

Cíl Neštěmic zůstává. Tým prahne po postupu

Snad víc než kde jinde doufají v dohrání letošního ročníku (nejen) I. A třídy v Neštěmicích. Ty se totiž už několikátý rok po sobě snaží o návrat do krajského přeboru. Solidně našlápnuto měly loni, kdy na podzim soutěž vedly, jenže pandemie koronaviru udělala neštěmickým plánům opět přítrž.

„Je to jednoznačně náš hlavní cíl, chceme se konečně vrátit do krajského přeboru,“ potvrdil rezolutně klubový sekretář Hynek Čech. Jedna z fotbalových bašt na Ústecku, která se mimo jiné pyšní vynikající prací s mládeží, jíž se snaží zapracovat i do A týmu, dělá pro splnění stanoveného cíle maximum. Není proto divu, že do týmu Českého lva se po angažmá v divizním Slaném vrací Marek Holly.

Ten není jedinou posilou, klub se také dohodl na přestupu mladíka Martina Jirkovského z druholigového FK Ústí nad Labem, jenž si zapsal i několik startů ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE a s fotbalem začínal právě v Neštěmicích. Naopak v týmu Jana Deutsche už fanoušci neuvidí Jana Kubašku (Lovosice) a Davida Kubalu (Mojžíř).V přípravě sehráli Neštěmičtí pouze duel s jedním z favoritů libereckého krajského přeboru, Skalicí, jíž podlehli 1:5. Generálka dopadla úplně stejně, Neštěmice podlehli Vilémovu 1:5.

Mojžíř se vrací do staré neznámé I. A třídy

Spojení Mojžíř a I. A třída platilo v minulosti hned několik sezón. Když klub po reorganizaci soutěží spadl do I. B třídy, zdálo se, že pomalu stárnoucí mančaft díky neustálým stopkám od koronaviru už postup zpět nevybojuje. Letos však využil odhlášení Chuderova a do I. A třídy se vrací. Nedá se ovšem říct, že by mířil do známého prostředí.

„Bude tam pro nás spoustu neznámého. Potkávali jsme se jen s pár týmy, které tam zůstaly, takže to pro nás bude spíše o tom, soustředit se na sebe a hlavně se v klidu zachránit,“ předeslal trenér Michal Kubec.

V době, kdy jeho tým sestupoval, měla totiž I. A třída ještě téměř dvojnásobný počet účastníků ve dvou skupinách. „Tým nám pomalu stárne a chtěli jsme si tu A třídu ještě zahrát. Navíc B třída má oficiální výkopy v neděli, kdy to ale u nás lidi moc netáhne. V I. A třídě se hraje v sobotu,“ vysvětlil Kubec, proč se rozhodli v Mojžíři zaplnit místo po Chuderovu.

Je pravdou, že Mojžíř patřil v I. A třídě k nejnavštěvovanějším týmům a na derby s Neštěmicemi přišlo i 500 diváků.To bude letos pikantní pro Davida Kubalu, který se před sezónou vrátil do Mojžíře, další posilou je Tomáš Žid ze Svádova. „Navíc se nám vrací někteří kluci po zranění, to budou další posily,“ dodal Kubec.

Střekov sechce udržet

Bez Aleše Fialy a Lukáše Štorce vstoupí fotbalisté Střekova do nové sezony. „Fiala přestoupil do Brné, Štorc do Modré. Jinak by měl kádr zůstat prakticky nezměněný,“ sdělil zástupce klubu Bohdan Stakič.

Střekovští si budou muset vystačit s nepříliš širokým kádrem. Trenéři budou mít k dispozici zhruba čtrnáct hráčů, které budou doplňovat mladí. Tým do sezony vstupuje se skromným cílem, kterým je záchrana. „Po té roční pauze bude naším cílem se v soutěži udržet. Nikdo pořádně netušíme, jaká bude úroveň soutěže, protože se opravdu dlouhou dobu nehrálo,“ poznamenal Stakič.

Střekovští mezi nejočekávanější události podzimu řadí utkání proti Neštěmicím. Zápas Neštěmice – Střekov je naplánovaný na začátku soutěže. Tyto týmy proti sobě nastoupí ve 3. kole v Neštěmicích v sobotu 21. srpna od 10.15.