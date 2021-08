Chuderov zpět v I. B třídě

Už v letech 2016 a 2017 ovládli chuderovští fotbalisté I. B třídu, postup výš ale dvakrát odmítli. Až v létě 2018, kdy do třetice ovládli nejnižší krajskou soutěž, se rozhodli vyzkoušet i I. A třídu. Po třech letech se teď vrací zpět o patro níž Tým z Ústecka se pro sestup rozhodl dobrovolně, když před sezónou přihlásil pouze I. B třídu, jeho místo ve vyšší soutěži zaujal Mojžíř. V době uzávěrky se nepodařilo kontaktovat nikoho z klubových zástupců.

Chlumec chce zpět do horních pater tabulky

Ačkoliv bude letošní příprava nezvykle krátká, chlumecký celek by se opět rád pral o elitní pětku v krajské soutěži. „Začali jsme až ve druhé polovině července, zatím za sebou máme spíše kruhové tréninky, takže kluky to i trochu bolelo, ale s účastí i nasazením jsem spokojený,“ řekl trenér Chlumce Roman Veselý.

„Věřím, že během čtrnácti dnů, které ještě máme před sebou, vyladíme formu co nejlépe a vyhneme se starostem, které jsme měli poslední dva, tři roky, kdy jsme hráli níž, než jsme chtěli,“ doufal v umístění v TOP 5. „Musíme hlavně zvládnout start, a pak uvidíme, na co to bude stačit.“

Kádr zůstal prakticky nezměněný, omladí ho pouze několik dorostenců. „Myslím, že náš tým kvalitu má, navíc máme několik talentovaných kluků z rušícího se dorostu, kteří vytvoří B tým. Posilovat tedy nebudeme, spíše možná přijde na poslední chvíli nějaké doplnění,“ osvětlil Veselý.

Přípravné duely? Chlumec se utkal s Dubím, Trnovany a Mojžířem.

Svádovu odešly góly

Se ztrátou svého elitního útočníka se bude muset vyrovnat Svádov, jenž přišel o Lukáše Pittnera.

„Odešlo s ním zhruba třicet branek za poslední sezóny, to je citelné oslabení. Budeme se s tím muset vyrovnat, nicméně si myslím, že jsme schopní ho nahradit týmovým pojetím. O branky se bude muset podělit víc střelců,“ řekl Martin Novák, jenž tvoří s jakousi radou starších kolektiv hrajících trenérů. „To je hezké přirovnání, ano, teď se tu o to staráme my, zkušení,“ přitakal Novák.

Svádov totiž opustil trenér Pavel Přibyl, během léta nedopadly ani námluvy s bývalým koučem Neštěmic Martinem Beranem. „Uvidíme třeba po podzimu, zda je toto správná cesta,“ nechtěl zatím Novák předjímat, zda nebude absence kouče klíčová. „Úvod ukáže, na co máme, chceme se hlavně líbit divákům a přitáhnout je ve Svádově zpátky na fotbal.Hlavním cílem je především se vyhnout bojům o záchranu,“ zakončil.

V přípravě se Svádov utkal s Mojžířem, nebo ústeckým dorostem.

Vytrhne Hostovicím trn z paty útočník Vávra?

Optimismus. To je slovo, ke kterému mají letos v létě daleko v Hostovicích. Tým totiž opustili Matěj Lank i Tomáš Štorc, kteří odešli do Malečova, na odchodu je také Bude. „V současné chvíli nás nejvíc tlačila bota v útoku, takže jsme rádi, že se nám ze Sebuzína povedlo přivést Jiřího Vávru. V okrese patřil mezi nejlepší střelce, tak doufáme, že to potvrdí i na krajské úrovni,“ říká vedoucí hostovického celku Roman Löffler, jenž finišuje s dotažením přestupů i u dalších dvou nových jmen.

Vrásky mu však přidělává tréninková morálka týmu. „Začali jsme už na začátku července, v plánu bylo scházet se dvakrát týdně. Jednou nás je ale čtrnáct, podruhé zase jen sedm,“ krčí bezmocně rameny. „Chápu, že se na tom podepisují dovolené a prázdniny, ale za mě je to velice slabá účast,“ kroutí hlavou.

V závěru července se tak tým dva týdny připravoval individuálně, generálku sehrály Hostovice proti Vaňovu. „Celkově to bude těžká sezóna. Nikdo pořádně neví, co zase covid napáchá, budou po nás chtít testy, prohlášení, navíc mladí se moc nechtějí nechat očkovat,“ vypočítává Löffler v rozpacích možná úskalí. A to čeká jeho tým na úvod nelehký zápas na hřišti ambiciózního Chlumce.

Troufalost? Nováček nehrál žádný přátelák

Ačkoliv byl loňský ročník kvůli covidu anulován, Chabařovice jsou letošním nováčkem I. B třídy. Může za to fakt, že z krajské úrovně se odhlásil Vaňov, který jako průběžně vedoucí tým okresního přeboru Ústecka nahradil právě chabařovický Slovan. Ten ale půjde do sezóny rovnou z voleje, bez jediného přípravného duelu.

„Popravdě jsme původně nepočítali s tím, že se bude hrát už na začátku srpna, dřív to bylo jiné,“ přiznal trenér Lukáš Král s odkazem na konec srpna, kdy dříve I. A či I. B třídy začínaly. „Kluci si ale věří, navíc trénujeme třikrát týdně a scházíme se opravdu v hojném počtu, takže věřím, že budeme připravení,“ odmítl spekulace, že by jeho tým podcenil přípravu. Sebedůvěru podtrhují i smělé cíle, obavy o záchranu totiž nečekejte.

„Chtěli bychom hrát střed tabulky, s tím budeme spokojení,“ vyslovil stanovené mety chabařovický kouč.Ten se může opřít o zkušený kádr, který si už I. B třídu zahrál. Do té Slovan postoupil v létě 2017 a hrál ji dva roky. A nevedl si vůbec špatně. V prvním ročníku skončil šestý, ovšem jen s dvoubodovou ztrátou na třetí Hostovice, o rok později sice sestoupil, ovšem jen kvůli reorganizaci soutěží.

Desátá příčka by mu jinak zajistila setrvání v soutěži. Jak dopadne v letošní sezóně?