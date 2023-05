Hned devět branek a vyrovnaný souboj nabídlo derby mezi Chlumcem a Chuderovem. Hostům, kteří na jaře pravidelně sbírají body, vystřelil další vítězství až v 90. minutě Matěj Klier.

Šance fotbalistů Chlumce po rohovém kopu | Video: Deník/Daniel Brzák

Hned dvakrát dokázali Chlumečtí bleskově reagovat na gól svého soupeře, ten se ale nakonec i díky hattricku Tikovského utrhl do dvoubrankového vedení 4:2. Také domácí ale měli třígólového hrdinu, David Veselý v 70. minutě srovnal. Už se zdálo, že utkání dospěje až do penalt, když po rohovém kopu udeřil střídající Matěj Klier a zařídil Chuderovu čtvrtou výhru v řadě.

Zdroj: Deník/Daniel Brzák

Další vysoké vítězství za sebou mají Dušníky, které tentokrát smetly Dobkovice 12:1. "My jsme do zápasu dobře odstartovali, a pak jsme na to přirozeně navazovali v dalších minutách. Dobkovicím ale patří respekt, že nezalezly v deseti před vápno ale za každé situace s námi chtěly hrát fotbal. I proto je výsledek takový, jaký je," řekl kouč vítězů Petr Lédl. "Určitě ale nebyli tak špatní, ale my jsme si je, až na ten jeden gól, zkrátka pohlídali," dodal.

Jaro jako z hororu prožívají v Roudnici. Výhra na úvod v Liběšicích (4. března), a pak série čítající osm porážek, z nichž pouze ta z 1. dubna v Malšovicích po penaltách znamenala bodový zisk. Rezervě Roudnice se na jaře nedaří a podtrhl to i zápas ve Velkém Březně. Tam vedli svěřenci Bedřicha Matouška 1:0, jenže nakonec prohráli 1:2. „Chtěli jsme v Březně bodovat, což se nepodařilo. Sráží nás individuální chyby a špatná koncovka. Kdybychom proměnili alespoň polovinu šancí, tak jsme v 15. minutě vedli o dva, tři góly. Místo toho si necháme dát deset minut před poločasem dva góly,“ štvalo kouče.