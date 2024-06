Fotbalisté FK Ústí nad Labem mládež byli po utkání předposledního kola krajského přeboru proti Ledvicím oficiálně korunováni. Juchání jim nezkazila ani porážka 1:2 po penaltách.

Fotbalisté FK Ústí nad Labem mládež převzali titul pro mistry krajského přeboru dospělých v sezóně 2023/2024 | Video: se svolením FK Ústí mládež

Obě branky padly hned z kraje zápasu. V 1. minutě otevřel skóre za domácí Jakub Spica, po deseti minutách ale bylo díky Zimmermanovi vyrovnáno. Dalších branek už se pak diváci dočkali až v penaltovém rozstřelu, který ovládli 6:5 hosté.

Kapitán týmu Jakub Seidl (vlevo) slaví spolu s Markem HorváthemZdroj: se svolením FK Ústí mládež

Ústecký kouč poslal do utkání výrazně obměněnou sestavu, mezi náhradníky zůstal například i tradiční kapitán Jakub Seidl. Přesto mohl právě on po utkání pozvednout mistrovský pohár a spolu se svými spoluhráči se navléct do mistrovských triček a rozpoutat oficiální oslavy postupu do divize.