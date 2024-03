"Chtěli jsme tři body, máme dva. Byl to zápas asi ne moc hezký na koukání, ale kombinovat se na tom terénu, který byl, úplně nedalo. Troufnu si říct, že jsme měli víc šancí, než domácí, takže ten bod navíc je pro nás zasloužený," líčil po utkání roudnický kouč Pavel Hoznédl, jehož družina bude na jaře honit nepovedený podzim.

Nepomohou jí v tom ale další zranění, které se nakumulovaly ještě před prvním mistrovským utkáním. "V týdnu nám odkulhali další dva kluci, kteří budou na několik týdnů mimo. Pomohli nám kluci z béčka, za což jim děkujeme, jsou to zkrátka věci, které neovlivníme a musíme se s tím vypořádat," pokrčil Hoznédl rameny.

Podobně jako on viděl utkání také domácí trenér Aleš Miltner, jenž v zimě převzal žezlo po Michalu Kubcovi. "Čekali jsme od Roudnice jiný fotbal, ale trenér asi přizpůsobil taktiku terénu. Na tom se nedalo moc kombinovat, bylo to hodně bojovné, hrála se taková nakopávaná. Na šance to dnes bylo vyrovnané, my jsme bohužel za stavu 1:0 nedostoupili jednu akci, soupeř to pěkně vykombinoval a srovnal," mrzelo ho.

"Ta remíza nevyhovuje nám ani Roudnici, oba mančafty chtěly tři body, penalty jsou taková naše bolest. Stáhli jsme ale bod na Libouchec, musíme na to koukat takhle," snažil se zůstat pozitivní i přesto, že ani Mojžíř nemá po podzimu na růžích ustálono.

Oba celky se tak seřadily na 14 bodech, za sebou mají pouze poslední Strupčice.