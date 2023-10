Ve 28 letech dorůstá do nejlepšího věku co se brankářů týče. Strážce neštěmické svatyně…

Ten přešel z Trmic do Chlumce během letní přestávky, sekretář trmického klubu Martin Rutar ale jeho rozhodnutí chápal. "V Chlumci mu k tomu nabídli i práci, takže jsme se rozhodli mu nebránit," vylíčil, proč se rozhodl MSK pustit jednoho z elitních střelců.

Ačkoliv to zpočátku vypadalo, že Chlumec pošlape a Trmice naopak zvadnou, současná tabulka, v níž se Chlumečtí nacházejí až na 14. příčce, zatímco Trmičtí jsou pátí, mluví jinak. "Výrazně nám pomáhají šikovní hráči z dorostu, kteří mají velkou budoucnost i v áčku," chválil Rutar trio Alex Vávra, Jan Bláha a Ondřej Lank. Ostatně dvě z pěti branek obstaral právě Vávra, trefil se i Bláha.

David zaskočil Goliáše. Poslední Jiskra zdolala lídra z Hostovic

"Myslím, že to bylo jednostranné utkání, hrálo se prakticky na jednu bránu," shrnul stručně utkání trmický sekretář, jemuž se zatím dosavadní průběh sezóny zamlouvá. "Krom první kola v Hostovicích, kde to byla z naší strany vyloženě ostuda a zaplatili jsme tak trochu nováčkovskou daň, nás mrzí už jen zápas v Křešicích, kde jsme prohráli 4:5 jasně vyhrané utkání. Všechny góly nám dal jeden hráč, na kterého trenér hráče připravoval."

Trmice tak Křešicím darovaly jednu ze dvou výher, což ale podle Rutara dokazuje, že v A skupině I. B třídy může každý porážet každého. "Páté místo je zatím skvělé, ale zda se tím mění ambice, to se musíte zeptat trenéra," odkázal na Tomáše Uxu, který však nebyl po utkání s Chlumcem k zastižení. "Co vím, tak se o tom kluci zatím moc nebaví. Stále platí, že jdeme od zápasu k zápasu a uvidíme, kam nás to vynese," uzavřel.